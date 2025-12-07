Μερτς στο Ισραήλ: Ισχυροί δεσμοί, αλλά και διαφωνίες

Μερτς και Νετανιάχου διαφωνούν για τη «Λύση των δύο Κρατών», επαναβεβαιώνοντας ωστόσο τους δεσμούς Ισραήλ και Γερμανίας. Το Βερολίνο πρόθυμο να αναλάβει ρόλο για την «επόμενη μέρα».Υπέρ της επίλυσης του Παλαιστινιακού με βάση τη «Λύση των δύο κρατών» τάχθηκε ξεκάθαρα ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις του χθες και σήμερα με τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ και τον πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Εξέφρασε επίσης την ανάγκη για μία «νέα τάξη πραγμάτων» στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί και ότι Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι πρέπει να ζουν σε συνθήκες ειρήνης, επαναλαμβάνοντας συγχρόνως την ηθική δέσμευση της Γερμανίας για την προάσπιση της ασφάλειας του Ισραήλ.



Αίσθηση προκάλεσε στα ισραηλινά ΜΜΕ η επισήμανση του Φρίντριχ Μερτς ότι η χώρα του είναι πρόθυμη να αναλάβει ρόλο «στη Γάζα της επόμενης μέρας» αφού προηγουμένως αφοπλιστεί η Χαμάς. Ο καγκελάριος τόνισε ότι το δεύτερο στάδιο του σχεδίου Τραμπ για τερματισμό του πολέμου πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται πως η Γερμανία προτίθεται να συμμετάσχει στην πολυεθνική δύναμη, που θα κληθεί να αφοπλίσει την Χαμάς.

Πηγή: Deutsche Welle

Από την άλλη, αισθητή είναι η διάσταση απόψεων ως προς το ενδεχόμενο σύστασης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους. Ο Βενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε πως μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου το Ισραήλ οφείλει να διατηρήσει τον πλήρη έλεγχο «από τον ποταμό Ιορδάνη έως τη θάλασσα, όπως συμβαίνει σήμερα». Απέφυγε πάντως να τοποθετηθεί ξεκάθαρα απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, εάν τελικά η κυβέρνησή του θα προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης. Συγχρόνως κατηγόρησε την Παλαιστινιακή Αρχή ότι δεν δρα εποικοδομητικά προς την κατεύθυνση της ειρηνικής συνύπαρξης, διατηρώντας μεταξύ άλλων αλυτρωτική επικοινωνιακή τακτική.Ιστορικές δεσμεύσεις και στρατηγικοί συμβολισμοίΤόσο ο Πρόεδρος Χέρτσογκ χθες, όσο και ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου σήμερα, φρόντισαν να τονίσουν, απευθυνόμενοι στον Καγκελάριο Μερτς, ότι, ογδόντα χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα και εξήντα χρόνια από τη σύσταση διμερών διπλωματικών σχέσεων, το εβραϊκό κράτος είναι πλέον και εκείνο ικανό να συμβάλει αποφασιστικά στην άμυνα της Γερμανίας. Επισήμαναν την πρόσφατη εγκατάσταση της πρώτης συστοιχίας του ισραηλινής κατασκευής υπερσύγχρονου αντιβαλλιστικού συστήματος Arrow-3 στα περίχωρα του Βερολίνου.Νωρίτερα σήμερα το πρωί ο καγκελάριος επισκέφθηκε το Μουσείο Γιαντ Βασέμ στην Ιερουσαλήμ, τιμώντας την μνήμη έξι εκατομμυρίων Εβραίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος. «Θα κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του φοβερού εγκλήματος του Ολοκαυτώματος, που διέπραξαν Γερμανοί κατά του εβραϊκού λαού» έγραψε ο Φρίντριχ Μερτς στο βιβλίο επισκεπτών, τονίζοντας ότι η δέσμευση της Γερμανίας να προασπίζεται την ύπαρξη και την ασφάλεια του Ισραήλ «αποτελεί την αμετάβλητη ουσία των σχέσεων των δύο χωρών και θα παραμείνει αμετάβλητη για πάντα».Επαφές Μερτς με Ιορδανία και Παλαιστινιακή ΑρχήΠρώτη στάση της περιοδείας του στην περιοχή ήταν η Ιορδανία. Κατά την συνάντησή τους, ο Φρίντριχ Μερτς και ο Βασιλιάς Αμπντάλα Β’ εξέφρασαν την ανάγκη πολιτικής διευθέτησης του Παλαιστινιακού βάσει της «Λύσης των δύο Κρατών». Παράλληλα, τόνισαν την ανάγκη διεύρυνσης της συνεργασίας Γερμανίας-Ιορδανίας στους τομείς της οικονομίας και της άμυνας.Πριν την αναχώρησή του από το Βερολίνο ο καγκελάριος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου της γερμανικής κυβέρνησης Στέφαν Κορνέλιους. Ο Αμπάς, αφού καταδίκασε την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, τόνισε την ανάγκη να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν το δεύτερο στάδιο του σχεδίου Τραμπ, να παραδοθεί ο οπλισμός της Χαμάς και άλλων ένοπλων ομάδων στην Παλαιστινιακή Αρχή και παράλληλα να αποσυρθούν τα ισραηλινά στρατεύματα, ενώ παράλληλα, αντίστοιχες κινήσεις οφείλουν να εφαρμοστούν στην Δυτική Όχθη με ορίζοντα τη σύσταση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

