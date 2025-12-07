Λογαριασμός
«Τι πρέπει να κάνεις για ένα εξώφυλλο»: Όταν ένας φαλακρός αετός... επιτέθηκε στον Τραμπ - Βίντεο

Τον Δεκέμβριο του 2015, ένας φαλακρός αετός ονόματι «Θείος Σαμ» δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται που βρέθηκε δίπλα στον Τραμπ, αρχίζοντας να τον παρενοχλεί

Trump

Παλιό, αλλά καλό...  Στα καλύτερα bloopers του ΤIME παραμένει η παρενόχληση του Τραμπ από έναν... φαλακρό αετό κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης για το περιοδικό. 

Τον Δεκέμβριο του 2015, ένας φαλακρός αετός ονόματι «Θείος Σαμ» δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται και τόσο που βρέθηκε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, αρχίζοντας να τον παρενοχλεί και ανακατεύοντας τα μαλλιά του με τα μεγάλα φτερά του. 

Ο εκπαιδευτής μόλις που συγκρατούσε τον φαλακρό αετό (ενδεχομένως Δημοκρατικό). Ο Τραμπ προφανώς δεν ήταν... ενθουσιασμένος και ρώτησε θυμωμένα πώς ήταν το χτένισμα της κόμης του. Αργότερα, το μεγαλοπρεπές πτηνό παρά λίγο να τσιμπήσει τον πρόεδρο. 

«Τι θα πρέπει να κάνεις για ένα εξώφυλλο!» δήλωσε ο Τραμπ. 

Trump

