Η ηγέτης της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν απείλησε τη Δευτέρα να αποσύρει τη στήριξή της στη γαλλική κυβέρνηση συνασπισμού, αφού οι συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μισέλ Μπαρνιέ απέτυχαν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του κόμματός της για παραχωρήσεις όσον αφορά τον προϋπολογισμό.

Η Λεπέν είπε ότι τίποτα δεν άλλαξε μετά τις συζητήσεις και ότι δεν ήταν αισιόδοξη ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμβιβασμός όσον αφορά το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2025.

«Τίποτα δε φαίνεται λιγότερο σίγουρο», είπε στους δημοσιογράφους.

Η Γερουσία ξεκίνησε τη συζήτηση του νομοσχεδίου τη Δευτέρα μετά την απόρριψή του από τους νομοθέτες στην Εθνοσυνέλευση, αφού οι αριστεροί νομοθέτες το αναθεώρησαν σε μεγάλο βαθμό στην Κάτω Βουλή, προσθέτοντας δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε φορολογικές αυξήσεις.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης απειλούν τώρα να ανατρέψουν την κυβέρνηση του Μπαρνιέ και ο εύθραυστος συνασπισμός του βασίζεται στη σιωπηρή υποστήριξη του κόμματος Εθνικού Ράλι της Λεπέν για την επιβίωσή του.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να συμπιέσει 60 δισεκατομμύρια ευρώ (62,85 δισεκατομμύρια δολάρια) σε αποταμιεύσεις μέσω αυξήσεων φόρων και περικοπών δαπανών για να μειώσει το έλλειμμα στο 5% της οικονομικής παραγωγής το επόμενο έτος από πάνω από 6% φέτος.

Η Εθνική Συσπείρωση δήλωσε ότι θα στηρίξει τις προσπάθειες για την ανατροπή της κυβέρνησης εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της. Η Λεπέν είπε την περασμένη εβδομάδα ότι το κόμμα της αντιτίθεται στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης για τα νοικοκυριά, τους επιχειρηματίες ή τους συνταξιούχους και ότι μέχρι στιγμής αυτά τα αιτήματα δεν αντικατοπτρίζονται στο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό.

Ο Μπαρνιέ ήδη αγωνίζεται να διατηρήσει τον προϋπολογισμό του 2025 εντός των στόχων της κυβέρνησης για το έλλειμμα ενώ ο υπουργός Προϋπολογισμού Laurent Saint-Martin αναγνώρισε τη Δευτέρα ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα μπορεί να είναι ελαφρώς υψηλότερο από το 5% της παραγωγής που είχε αρχικά προβλεφθεί.

Οι αγώνες του Μπαρνιέ να εξασφαλίσει έγκριση για τον προϋπολογισμό έχουν τροφοδοτήσει εικασίες ότι θα επικαλεστεί το άρθρο 49.3 του συντάγματος, το οποίο επιτρέπει την έγκριση του κειμένου χωρίς ψηφοφορία. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.

«Είναι αλήθεια ότι βρίσκουμε πολύ λίγη ποιότητα σε αυτόν τον προϋπολογισμό και πολύ λίγο χρόνο για την κυβέρνηση να προσπαθήσει να αυξήσει τις ιδιότητές της και να μειώσει τα ελαττώματα της», είπε η Λεπέν.

Ένας αξιωματούχος στο γραφείο του Μπαρνιέ περιέγραψε τις συνομιλίες του με τη Λεπέν ως «εποικοδομητικές, ευγενικές και ειλικρινείς».

Ο Μπαρνιέ επρόκειτο επίσης να συναντηθεί με άλλους πολιτικούς ηγέτες τη Δευτέρα για να επιδιώξει συμβιβασμό για το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό. Η Γερουσία έχει προγραμματιστεί να ψηφίσει για τον συνολικό προϋπολογισμό στις 12 Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

