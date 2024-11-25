Η Βρετανία επιβάλλει το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων εναντίον του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, θέτοντας στο στόχαστρο 30 πλοία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, καλώντας τους συμμάχους στην Ομάδα των Επτά (G7) να σταθούν δίπλα, και να εξοπλίσουν την Ουκρανία όσο καιρό χρειαστεί.

Η Βρετανία και άλλες δυτικές δυνάμεις θέλουν να διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία είναι στην πιο ισχυρή δυνατή θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της αυτό τον χειμώνα.

Ο Λάμι είπε πριν από μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G7 στην Ιταλία πως είναι βέβαιος ότι το Κίεβο θα εξασφαλίσει «τα κεφάλαια και τον στρατιωτικό εξοπλισμό για να αντεπεξέλθει το 2025».

Ο Λάμι είπε στους δημοσιογράφους πως ο πιο πρόσφατος γύρος μέτρων κατά της Μόσχας αντιπροσωπεύει το «μεγαλύτερο» πακέτο κυρώσεων κατά του ρωσικού σκιώδους στόλου -- πλοία που η Βρετανία λέει ότι προσπαθούν να αποφύγουν τις δυτικές κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο.

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε πως τα πλοία αλλά και εκείνοι που παρέχουν τη δυνατότητα σε αυτά τα πλοία να αποφεύγουν τις ευρωπαϊκές και βρετανικές κυρώσεις θα πληγούν αυτή τη φορά», είπε.

Η εκτίμηση της Βρετανίας είναι πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δε δείχνει «καθόλου σημάδια ότι θέλει διαπραγμάτευση» για να τελειώσει ο πόλεμός του με την Ουκρανία, πρόσθεσε.

Κατά τη δημοσιοποίηση των λεπτομερειών των κυρώσεων, η Βρετανία είπε πως τα πλοία που στοχοθετούνται μετέφεραν πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα αξίας δισεκατομμυρίων στερλινών το περασμένο έτος, και πως τα νέα μέτρα θα ανεβάσουν σε 73 τον αριθμό των δεξαμενόπλοιων που τελούν υπό βρετανικές κυρώσεις.

Η Βρετανία δήλωσε επίσης πως δύο ρωσικές ασφαλιστικές εταιρίες, η AlfaStrakhovanie και η VSK, αντιμετωπίζουν επίσης κυρώσεις και πως θα συνεχίσει να ελέγχει τα πιστοποιητικά ασφάλισης των πλοίων όταν αυτά δέρχονται από τα βρετανικά χωρικά ύδατα.

Ο Ντέιβιντ Λάμι είπε επίσης πως το ΗΒ θα προσφέρει "όλη τη δυνατή υποστήριξη" σε έναν Βρετανό που συνελήφθη από τις ρωσικές δυνάμεις ενώ πολεμούσε για την Ουκρανία.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να προσφέρουμε σε αυτόν τον Βρετανό υπήκοο όλη τη δυνατή υποστήριξη», είπε.

Βίντεο που μεταδόθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο από φιλορωσικές ομάδες δείχνει έναν ξένο μαχητή που έχει συλληφθεί, με δεμένα τα χέρια ο οποίος λέει πως λέγεται Τζέιμς Άντερσον.

Εξηγεί ότι εντάχθηκε στις ουκρανικές δυνάμεις αφού απολύθηκε από τον βρετανικό στρατό. Συνελήφθη στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ.

Η αυθεντικότητα του βίντεο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Σε συνέντευξη στην Daily Mail, ο πατέρας του Τζέιμς Άντερσον μίλησε για "σοκ" όταν είδε το βίντεο.

"Είδα αμέσως ότι ήταν εκείνος", είπε ο Σκοτ Άντερσον. «Φαίνεται τρομαγμένος και ανήσυχος».

Εξέφρασε την ελπίδα ότι ο γιος του θα ανταλλαγεί και δεν θα υποβληθεί σε βασανιστήρια: "(...) ο γιος μου μού είπε πως βασανίζουν τους κρατούμενους και φοβάμαι μήπως τον βασανίσουν", είπε.

Ο Σκοτ Άντερσον είπε πως είχε προσπαθήσει, χωρίς αποτέλεσμα, μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας, να αποτρέψει τον 22χρονο γιο του από το να πάει στην Ουκρανία. "Πίστευε πως αυτό που έκανε ήταν το σωστό", είπε.

Ο πατέρας εξήγησε πως επικοινωνούσε με τον γιο του "σχεδόν κάθε μέρα" μέχρι που άρχισε την τελευταία επιχείρησή του. Ενεργούσε ως μεταγωγέας, είπε.

Η βρετανική κυβέρνηση προειδοποιεί πως οι Βρετανοί υπήκοοι που φεύγουν για να πολεμήσουν στην Ουκρανία μπορούν να «διωχθούν» από τη δικαιοσύνη κατά την επιστροφή τους στο ΗΒ.

«Βρετανοί υπήκοοι που πολέμησαν στην Ουκρανία σκοτώθηκαν ή συνελήφθησαν", υπογραμμίζει το Φόρεϊν Όφις στον ιστότοπό του. «Βρετανοί υπήκοοι που πραγματοποιούν ανθρωπιστική εργασία έχουν επίσης συλληφθεί από τις ρωσικές αρχές. Ο κίνδυνος θανάτου ή κακομεταχείρισης είναι αυξημένος», προειδοποιεί.

«Η δυνατότητα της βρετανικής κυβέρνησης να σας προσφέρει υποστήριξη σε αυτές τις συνθήκες είναι πολύ περιορισμένη», αναφέρει ακόμη.

Η Βρετανία θα ακολουθήσει τη νόμιμη οδό αν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, είπε ακόμη ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, απαντώντας σε ερώτηση αν το Λονδίνο θα εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

«Έχουμε υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης [του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου], είμαστε πάντοτε αφοσιωμένοι στις υποχρεώσεις μας βάσει του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», δήλωσε ο Λάμι στους δημοσιογράφους.

«Βέβαια, αν γινόταν μια τέτοια επίσκεψη στο ΗΒ θα υπήρχε μια δικαστική διαδικασία και νομική διαδικασία θα ακολουθούσε σε σχέση με τα θέματα αυτά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

