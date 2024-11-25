Ο Μαρκ Ρούτε συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σήμερα, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ μέσω ανάρτησης στο X.

Όπως σημείωσε ο Ρούτε, συζήτησε με τον Ερντογάν για τις αυξανόμενες προκλήσεις «για τη συλλογική μας ασφάλεια», συμπεριλαμβανομένης της απειλής της τρομοκρατίας, του πολέμου στην Ουκρανία και της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Σε έναν όλο και πιο απρόβλεπτο κόσμο, η Τουρκία συμβάλει ανεκτίμητα στο ΝΑΤΟ», καταλήγει ο Ρούτε.

I met with President @RTErdogan to discuss the growing challenges to our collective security — including the threat of terrorism, the war in #Ukraine, and the crisis in the Middle East. In an increasingly unpredictable world, #Türkiye makes invaluable contributions to #NATO. pic.twitter.com/d5HRzQRwNW — Mark Rutte (@SecGenNATO) November 25, 2024

Χθες, ο πρόεδρος Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν. Προ ημερών ο Τούρκος πρόεδρος είχε δηλώσει ότι «η επίθεση της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους ενέχει μεγάλο κίνδυνο».

Κατά τις συναντήσεις του Ρούτε στην 'Αγκυρα, η τουρκική πλευρά έθεσε και θέμα των Κούρδων της Συρίας, τους οποίους στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τους οποίους η Τουρκία ταυτίζει με την οργάνωση ΡΚΚ και την τρομοκρατία.

Η Άγκυρα ζήτησε επίσης, για άλλη μία φορά, την άρση των περιορισμών στην πώληση αμυντικού υλικού από ορισμένες σύμμαχες χώρες.

Στην ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας για τη συνάντηση αναφέρεται:

«Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε στο προεδρικό μέγαρο.

»Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν θέματα, όπως ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας και τι μπορεί να γίνει για τον τερματισμό της σφαγής που βιώνεται στην Παλαιστίνη, τα κοινά βήματα που πρέπει να γίνουν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η φιλοξενία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ από την Τουρκία το 2026, η αλληλεγγύη των συμμάχων του ΝΑΤΟ με την Τουρκία στην προμήθεια υλικών της αμυντικής βιομηχανίας και η συμβολή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ ως σύμμαχος.

»Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος Ερντογάν ευχαρίστησε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρούτε για τα μηνύματα αλληλεγγύης προς την Τουρκία μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκική Αεροδιαστημική Βιομηχανία (TAI).

Υπενθυμίζεται ότι η Άγκυρα στήριξε την υποψηφιότητα Ρούτε για τη θέση του γενικου γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ο κ. Ρούτε από την πλευρά του εμφανίζεται πολύ προσεκτικός στις δηλώσεις του σε σχέση με την Τουρκία και η 'Αγκυρα ήταν στους τρεις πρώτους προορισμούς του στον κύκλο των πρώτων επίσημων επισκέψεων του που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.