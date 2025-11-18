Axios: ΗΠΑ και Ρωσία συζητούν ανταλλαγή κρατουμένων

Την πιθανότητα διεξαγωγής μιας ακόμη ανταλλαγής κρατουμένων συζήτησαν Ρωσία και ΗΠΑ, όπως δήλωσε ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμιτρίεφ, σε συνέντευξή του στο Axios.

Αμερικανός αξιωματούχος από την πλευρά του επιβεβαίωσε την πληροφορία και επισήμανε ότι η αμερικανική πλευρά ήταν δεκτική, αλλά προειδοποίησε ότι τίποτα δεν είναι επικείμενο.

Τουλάχιστον οκτώ Αμερικανοί βρίσκονται σε ρωσικές φυλακές και η επιστροφή των Αμερικανών κρατουμένων στην πατρίδα τους αποτελεί προτεραιότητα για τον Πρόεδρο Τραμπ και παράλληλα θα μπορούσε να βοηθήσει τη Ρωσία καθώς το Κρεμλίνο επιδιώκει να βελτιώσει τις σχέσεις με την κυβέρνησή του παρά τις εντάσεις για την Ουκρανία.

Η Ρωσία ελπίζει ότι μια νέα ανταλλαγή κρατουμένων με τις ΗΠΑ θα δείξει καλή θέληση και θα δημιουργήσει περισσότερη εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών, δήλωσε μια πηγή με γνώση του θέματος.

«Συνάντησα ορισμένους Αμερικανούς αξιωματούχους και μέλη της ομάδας Τραμπ σχετικά με ορισμένα ζητήματα ανθρωπιστικής φύσης, όπως οι πιθανές ανταλλαγές κρατουμένων στις οποίες εργάζεται η αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Ντμιτρίεφ στο Axios σε τηλεφωνική συνέντευξη τη Δευτέρα.

Πηγή με γνώση των πληροφοριών ανέφερε ότι ο Ντμιτρίεφ συζήτησε την ιδέα με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συζητήσεις ήταν θετικές, αλλά δεν έχουν επιτευχθεί συμφωνίες. «Οι ΗΠΑ θα καλωσορίσουν την απελευθέρωση οποιουδήποτε κρατούμενου Αμερικανού», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ωστόσο, ούτε ο Ντμιτρίεφ, ούτε ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφεραν ποιοι κρατούμενοι από κάθε πλευρά θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε μια ανταλλαγή.

Νωρίτερα φέτος, η αμερικανική πλευρά έδωσε στους Ρώσους μια λίστα με εννέα Αμερικανούς που ήθελαν να επιστρέψουν στις ΗΠΑ, ανέφερε το Reuters. Οκτώ φαίνεται να εξακολουθούν να βρίσκονται υπό ρωσική κράτηση.

Πηγή: skai.gr

