Οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και αντιπρόσωποι «νέου διεθνούς θεσμού» βρίσκονται «κοντά σε συμφωνία» για να ξαναρχίσει η είσοδος και η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας κατά τρόπο ώστε «να μην ελέγχεται από τη Χαμάς», ανέφερε χθες Παρασκευή ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του στην ισραηλινή και στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ο ιστότοπος κάνει λόγο για συμμετοχή «αμερικανικής ιδιωτικής εταιρείας» σε «μηχανισμό» διανομής βοήθειας. Δεν διευκρινίζει σε ποιον «νέο διεθνή θεσμό» αναφέρεται. Το ρεπορτάζ υποστηρίζει πως η βοήθεια έπαψε να διανέμεται «αφού» το Ισραήλ τερμάτισε την δίμηνη εκεχειρία με τη Χαμάς τη 18η Μαρτίου.

Ωστόσο, οι αρχές του Ισραήλ διέκοψαν πλήρως τη 2η Μαρτίου την είσοδο οποιασδήποτε ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας τη Χαμάς πως την καταχράται. Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου επιχειρηματολόγησε πως ο απόλυτος αποκλεισμός του θυλάκου και η στρατιωτική πίεση είναι ο «μόνος» τρόπος να αναγκαστεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα να αφήσει 58 ομήρους που κρατά, νεκρούς και ζωντανούς, ελεύθερους.

Έκτοτε, ο ΟΗΕ καλεί μάταια το Ισραήλ να επιτρέψει να εισέλθει ξανά ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακο, ζωτικής σημασίας για τον πληθυσμό που είναι αντιμέτωπος με ανθρωπιστική καταστροφή και κινδυνεύει να λιμοκτονήσει, όπως τονίζουν αξιωματούχοι του.

Οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκονται στα πρόθυρα «πλήρους κατάρρευσης», σύμφωνα με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ). Υπηρεσίες του ΟΗΕ λένε πως τα αποθέματα τροφίμων θα εξαντληθούν «εντός ημερών».

