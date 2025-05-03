Μπαράζ επιθέσεων του ισραηλινού στρατού στη Γάζα - 42 νεκροί

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο χθες Παρασκευή για 42 νεκρούς σε σειρά νέων πληγμάτων του ισραηλινού στρατού στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή από τον πόλεμο κι υφίσταται εδώ και δυο μήνες απόλυτο αποκλεισμό από το Ισραήλ.

Εννιά από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους σε σπίτι στον καταυλισμό προσφύγων Αλ Μπουρέιτζ (κεντρικά), δήλωσε ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής άμεσης βοήθειας.

Στον τόπο του βομβαρδισμού, πλάνα που κατέγραψαν εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν κατοίκους της Γάζας να ψάχνουν στα συντρίμμια κτιρίου που επλήγη για επιζώντες.

«Δεν υπήρξε καμιά προειδοποίηση, καμιά κλήση. Ξυπνήσαμε τα μεσάνυχτα μέσα σε καπνούς, συντρίμμια, πέτρες και θραύσματα που έπεφταν βροχή πάνω μας», είπε ο Μοχάμεντ ας Σέιχ, έχοντας γύρω του κομμάτια μπετόν που είχαν καταρρεύσει.

«Ανασύραμε μάρτυρες, κομματιασμένα πτώματα, από τα συντρίμμια», πρόσθεσε.

Ακόμη έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα που έβαλε στο στόχαστρο το σπίτι της οικογένειας Αλ Μάσρι στην πόλη Μπέιτ Λάχια (βόρεια), σύμφωνα με τον κ. Μουγάιρ.

Στην πόλη της Γάζας (βόρεια), βομβαρδισμός εναντίον κοινοτικής κουζίνας σκότωσε άλλους έξι ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Στην υπόλοιπη Λωρίδα τη Γάζας αναφέρθηκαν άλλοι τουλάχιστον 21 θάνατοι σε παρόμοιες επιθέσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός ξανάρχισε τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας τη 18η Μαρτίου, βάζοντας τέλος στην κατάπαυση του πυρός δυο μηνών με τη Χαμάς στον πόλεμο με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η έφοδος εκείνη είχε στοιχίσει τη ζωή σε 1.218 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, 58 κρατούνται ακόμη όμηροι στον θύλακο, ωστόσο 34 έχουν ανακηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό. Η Χαμάς έχει επίσης στα χέρια της τη σορό ισραηλινού στρατιώτη που είχε χάσει τη ζωή του κατά τη διάρκεια προηγούμενου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το 2014.

Το Ισραήλ διέκοψε πλήρως τη 2η Μαρτίου την είσοδο οποιασδήποτε ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας τη Χαμάς πως την καταχράται. Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει πως ο απόλυτος αποκλεισμός είναι το μόνο μέσο που θα αναγκάσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα να αφήσει τους ομήρους που κρατά, νεκρούς και ζωντανούς, ελεύθερους.

Έκτοτε, ο ΟΗΕ καλεί μάταια το Ισραήλ να επιτρέψει να εισέλθει ξανά ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακο, ζωτικής σημασίας για τον πληθυσμό που είναι αντιμέτωπος με ανθρωπιστική καταστροφή και κινδυνεύει να λιμοκτονήσει, όπως τονίζουν αξιωματούχοι του.

Οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκονται στα πρόθυρα «πλήρους κατάρρευσης», προειδοποίησε χθες η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ).

Αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) αρμόδιος για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, ο Μάικ Ράιαν, χαρακτήρισε την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας «εξευτελιστική».

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων για την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023 έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 52.418 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

