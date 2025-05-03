Ένοπλος άνοιξε πυρ και τραυμάτισε δυο γυναίκες χθες Παρασκευή στην πανεπιστημιούπολη αμερικανικού ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος κοντά στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το ένα θύμα «βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», το άλλο «σε σταθερή κατάσταση», εξήγησε στον Τύπο ο δήμαρχος της πόλης Ίγκλγουντ, ο Τζέιμς Μπατς, διευκρινίζοντας πως και οι δυο γυναίκες που έγιναν στόχος είναι «ισπανόφωνες».

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν χθες μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) σε χώρο του Spartan College, ιδιωτικού κολεγίου ειδικευμένου στην αεροναυπηγική.

Ο ύποπτος είναι επίσης «ισπανόφωνος», σύμφωνα με τον δήμαρχο Μπατς. Πρόκειται «πιθανόν για πρώην υπάλληλο του πανεπιστημίου», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KTLA, ο ύποπτος φορούσε στολή παρόμοια με φύλακα. Συνελήφθη από την αστυνομία.

Η πανεπιστημιούπολη έχε αποκλειστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας και πάντα σύμφωνα με τον δήμαρχο δεν υπάρχει κανένα άλλο θύμα.

Πηγή: skai.gr

