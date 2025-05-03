Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή ότι οι πολιτικές επιλογές του θα δώσουν ώθηση στην αμερικανική οικονομία, μολαταύτα αναγνώρισε την ύπαρξη κινδύνου ύφεσης βραχυπρόθεσμα.

Το ΑΕΠ των ΗΠΑ συρρικνώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2025 (–0,3% σε ετήσιο ρυθμό), στην αρχή της δεύτερης θητείας του Ρεπουμπλικάνου, σύμφωνα με αριθμούς που δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη, εξέλιξη μάλλον απρόσμενη.

«Είναι περίοδος μετάβασης, και νομίζω πως θα τα πάμε φανταστικά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, σύμφωνα με απόσπασμα συνέντευξής του που μεταδόθηκε χθες, ενόψει της μετάδοσής της ολόκληρης αύριο Κυριακή.

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο ύφεσης της οικονομίας των ΗΠΑ, της μεγαλύτερης στον κόσμο, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε «οτιδήποτε μπορεί να γίνει».

«Αλλά νομίζω πως θα έχουμε τη σπουδαιότερη οικονομία στην ιστορία της χώρας μας. Νομίζω πως θα δούμε το μεγαλύτερο οικονομικό ‘μπουμ’ της ιστορίας», επέμεινε.

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας κήρυξε παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο επιβάλλοντας τελωνειακούς δασμούς σε ουσιαστικά όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, τους βαρύτερους στην Κίνα, προκαλώντας πανικό στη Γουόλ Στριτ και σε διεθνείς χρηματαγορές.

Το αμερικανικό χρηματιστήριο πάντως έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο, χάρη ιδίως στα δεδομένα για την απασχόληση, που αποδείχθηκαν καλύτερα των προσδοκώμενων.

