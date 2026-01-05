Αντιμέτωπος με μία νέα πραγματικότητα, ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, εμφανίστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, δηλώνοντας αθώος για τις βαριές κατηγορίες περί ναρκοτρομοκρατίας και αμφισβητώντας τη νομιμότητα της σύλληψής του, την ώρα που η υπόθεσή του πυροδοτεί έντονες διεθνείς αντιδράσεις και ανοίγει σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον της Βενεζουέλας.

Δύο ημέρες αφότου απομακρύνθηκε βίαια από την κατοικία του στο Καράκας, ο Νικολάς Μαδούρο δήλωσε στο δικαστήριο, μεταξύ άλλων, ότι είναι «αιχμάλωτος πολέμου».

Ο Μαδούρο, που συνελήφθη το Σάββατο από κομάντος της αμερικανικής Delta Force και μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, φορούσε σκούρο μπλε πουκάμισο πάνω από πορτοκαλί στολή κράτησης και ακουστικά για τη μετάφραση.

Δείτε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις από την πρώτη εμφάνιση Μαδούρο στο δικαστήριο εδώ:

«Είμαι αθώος. Δεν είμαι ένοχος. Είμαι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Είμαι ακόμα ο πρόεδρος της χώρας μου», είπε στα ισπανικά, δηλώνοντας επισήμως αθώος για τις κατηγορίες περί ναρκοτρομοκρατίας, συνωμοσίας για εισαγωγή κοκαΐνης και κατοχής πολυβόλων.

Όταν επιχείρησε να συνεχίσει, λέγοντας ότι έχει «απαχθεί», ο δικαστής Αλβιν Χελερστάιν τον διέκοψε. «Θέλω να μάθω μόνο ένα πράγμα», είπε ο δικαστής. «Είστε ο Νικολάς Μαδούρο Μόρος;»

«Είμαι ο Νικολάς Μαδούρο Μόρος», απάντησε ο κατηγορούμενος.

Ήταν μια σύγκρουση με μια νέα πραγματικότητα για τον έκπτωτο ηγέτη της Βενεζουέλας, έναν αυταρχικό ηγέτη που ήταν υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τους κανόνες της δικαστικής αίθουσας, όπου την ύψιστη εξουσία έχει ο δικαστής. Η έκφρασή του παρέμεινε ουδέτερη, όμως τα χέρια του ήταν ανήσυχα: άλλοτε κρατιόνταν σφιχτά στα μπράτσα της καρέκλας, άλλοτε ενώνονταν σαν σε προσευχή κάτω από το πηγούνι του.

Μετά τη σύλληψή του το Σάββατο, μαζί με τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες, η οποία επίσης κατηγορείται, ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Μαδούρο, ο οποίος είχε κατηγορηθεί στο Μανχάταν πριν από πέντε χρόνια, πριν του απαγγελθούν νέες κατηγορίες αυτό το Σαββατοκύριακο, ήταν φυγόδικος της αμερικανικής Δικαιοσύνης και χαρακτήρισε τη μεταφορά του στις ΗΠΑ «σε μεγάλο βαθμό» επιχείρηση με σκοπό την επιβολή του νόμου.

Ωστόσο, ο Μαδούρο, που ανέλαβε την εξουσία το 2013 μετά τον θάνατο του Ούγκο Τσάβες, αναμένεται να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της σύλληψής του, καθώς και την άρνηση της κυβέρνησης Τραμπ να τον αναγνωρίσει ως νόμιμο αρχηγό κράτους.

Ο δικηγόρος του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, δήλωσε στη συνεδρίαση της Δευτέρας ότι ενδέχεται να καταθέσει αιτήματα που αφορούν τον ρόλο του πελάτη του ως επικεφαλής κυρίαρχου κράτους, προσθέτοντας ότι υπάρχουν επίσης «σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής απαγωγής του».

Η νομιμότητα στο επίκεντρο της δικαστικής σύγκρουσης

Η ακροαματική διαδικασία της Δευτέρας άνοιξε μια σχεδόν πρωτοφανή νομική μάχη για έναν ξένο ηγέτη σε αμερικανικό δικαστήριο. Η σύλληψη ενός εν ενεργεία αρχηγού κράτους δημιουργεί σοβαρές προκλήσεις τόσο για την εισαγγελία όσο και για την υπεράσπιση, με τις δύο πλευρές να αναμένεται να αντιπαρατεθούν επί χρόνια γύρω από τη νομιμότητα της σύλληψης και των κατηγοριών κατά του Νικολάς Μαδούρο, πριν η υπόθεση φτάσει, αν φτάσει, σε δίκη.

Οι ηγέτες ξένων κρατών απολαμβάνουν συνήθως ασυλία βάσει του διεθνούς δικαίου, έναν κανόνα που οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρούσαν επί μακρόν. Ωστόσο, ο Νικολάς Μαδούρο έχει κατηγορηθεί από Βενεζουελάνους και από μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας ότι νόθευσε τις εκλογές του 2019, οι οποίες τον διατήρησαν στην εξουσία. Οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να τον αναγνωρίσουν ως νόμιμο ηγέτη μετά από εκείνη την εκλογική αναμέτρηση, καθώς και μετά τις εκλογές του Ιουλίου 2024, τις οποίες επίσης ισχυρίστηκε ότι κέρδισε.

Ο Μαδούρο εισήλθε στην αίθουσα του δικαστηρίου ακριβώς στις 12 το μεσημέρι, συνοδευόμενος από ομοσπονδιακούς αστυνομικούς. Προχώρησε με αργά, μετρημένα βήματα, χαμογελώντας ελαφρά και παρατηρώντας το ακροατήριο, όπου είχαν συγκεντρωθεί περίπου δεκάδες δικηγόροι, δημοσιογράφοι και θεατές.

«Buenos días», είπε απευθυνόμενος στο ακροατήριο.

Καθόταν δύο θέσεις μακριά από τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, με έναν από τους δικηγόρους της, Μαρκ Ντόνελι, να παρεμβάλλεται ανάμεσά τους. Η Φλόρες, με εμφανή μώλωπα και επίδεσμο στο πρόσωπο, μίλησε λιγότερο από τον σύζυγό της, αλλά επέδειξε την ίδια στάση αμφισβήτησης των κατηγοριών.

«Είμαι η πρώτη κυρία της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας», δήλωσε όταν ο δικαστής Αλβιν Χελερστάιν της ζήτησε να επιβεβαιώσει την ταυτότητά της. Και εκείνη δήλωσε αθώα.

Νωρίτερα, δραματικές εικόνες με τον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, να μεταφέρεται από θωρακισμένο όχημα σε ελικόπτερο στη Νέα Υόρκη, έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Ο Μαδούρο μαζί με την επίσης συλληφθείσα σύζυγό του Σίλα Φλόρες μεταφέρθηκαν με συνοδεία ένοπλων φρουρών σήμερα το πρωί τοπική ώρα από το κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν με ελικόπτερο στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Ο Μαδούρο κατηγορείται ότι διευθύνει δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης στο οποίο συμμετέχουν τα καρτέλ Σιναλόα και Σέτας του Μεξικού, οι κολομβιανοί αντάρτες FARC και βενεζουελάνικες ομάδες με στόχο τη διοχέτευση τόνων κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μαδούρο αρνείται ανέκαθεν τις κατηγορίες και δηλώνει ότι πίσω τους κρύβονται τα ιμπεριαλιστικά σχέδια για τον έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων της Βενεζουέλας.

Ορκίστηκε μεταβατική πρόεδρος η Ντέλσι Ροντρίγκες

Η αντιπρόεδρος και υπουργός Πετρελαίου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ορκίστηκε επισήμως τη Δευτέρα μεταβατική πρόεδρος της χώρας, την ώρα που ο Nικολάς Μαδούρο εμφανιζόταν σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Η 56χρονη Ροντρίγκες, εργατολόγος με στενές σχέσεις με τον ιδιωτικό τομέα και έντονη προσήλωση στο κυβερνών κόμμα, ορκίστηκε από τον αδελφό της Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης.

Την ίδια ημέρα ορκίστηκαν επίσης 283 βουλευτές που εξελέγησαν τον περασμένο Μάιο. Μόνο μικρός αριθμός τους ανήκει στην αντιπολίτευση, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της, ιδίως η πτέρυγα της οποίας ηγείται η βραβευμένη με Νόμπελ Μαρία Κορίνα Ματσάδο, είχε μποϊκοτάρει την εκλογική διαδικασία.

Η μοναδική βουλευτής που απουσίαζε από την ορκωμοσία ήταν η πρώτη κυρία Σίλια Φλόρες, η οποία βρίσκεται υπό κράτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

