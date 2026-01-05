Νιγηρία: Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ενέδρα στην πολιτεία Μπόρνο

Τουλάχιστον εννέα στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, όταν στρατιωτική οχηματοπομπή δέχθηκε επίθεση στην πολιτεία Μπόρνο, στη βορειοανατολική Νιγηρία, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή κοντά στην κοινότητα Μπιντούντουλ, περίπου 20 χιλιόμετρα από την πόλη Καρέτο, περιοχή που πλήττεται συχνά από επιθέσεις τζιχαντιστών.

Σύμφωνα με δηλώσεις τοπικού αξιωματούχου, «τρομοκράτες τοποθέτησαν νάρκη» στον δρόμο που θα περνούσε η οχηματοπομπή. Μετά την έκρηξη σε τεθωρακισμένο όχημα, οι στρατιώτες δέχθηκαν και πυρά. «Δυστυχώς, εννέα στρατιώτες έπεσαν νεκροί και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά», ανέφερε ο Άμπα Κάκα Τούτζα, μέλος τοπικής πολιτοφυλακής που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης.

Η βορειοανατολική Νιγηρία αντιμετωπίζει εδώ και 16 χρόνια τζιχαντιστική εξέγερση. Ομάδες όπως η Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ), που προέκυψε από τη διάσπαση της Μπόκο Χαράμ, έχουν προκαλέσει μαζικές απώλειες και αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, οδηγώντας σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Την ημέρα των Χριστουγέννων, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον τζιχαντιστών του ΙΚΔΑ στη Νιγηρία. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι θα διατάξει νέες επιθέσεις, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά χριστιανών.

