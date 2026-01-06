Λογαριασμός
Ισχυροί πυροβολισμοί κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο στο Καράκας - «Επικοινωνιακό λάθος» των ενόπλων δυνάμεων, λένε αξιωματούχοι

Αξιωματούχοι της Βενεζουέλας ανέφεραν ότι η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο και επρόκειτο απλώς για «σφάλμα επικοινωνίας εντός των ενόπλων δυνάμεων»

Καράκας

Πυροβολισμοί και εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο Παλάσιο ντε Μιραφλόρες στη Βενεζουέλα, το προεδρικό μέγαρο της Βενεζουέλας, που επίσημα ονομάζεται Παλάτι Μιραφλόρες στην πρωτεύουσα Καράκας, σύμφωνα με ισπανόφωνα μέσα ενημέρωσης αργά τη Δευτέρα.

Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν σφοδρά πυρά εναντίον άγνωστων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που πέταξαν κοντά στο κεντρικό κυβερνητικό κτίριο και ότι τα κύρια υπουργεία της πόλης εκκενώθηκαν, σύμφωνα με τον νοτιοαμερικανικό ιστότοπο Infobae

Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν στις 8:00 μ.μ. τοπική ώρα (GMT-4). Βίντεο δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν να κρυφτούν σε καταστήματα και κτίρια, ενώ στο βάθος ακούγονται σφοδροί πυροβολισμοί.

«Έγινε μετά τις οκτώ το βράδυ. Ακούστηκαν εκπυρσοκροτήσεις, πολύ κοντινές (...) Ακούγονταν τόσο δυνατά όπως αυτές που έγιναν πριν (σ.σ. το Σάββατο)», εξήγησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί κάτοικος της περιοχής της προεδρίας.

«Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να κοιτάξω αν πέταγαν αεροσκάφη, αλλά όχι. Είδα μόνο δυο κόκκινα φώτα στον ουρανό. Αυτό διήρκεσε περίπου ένα λεπτό. Όλος ο κόσμος κοίταζε από τα παράθυρα για να δει αν πέταγε αεροπλάνο ή τι γινόταν», πρόσθεσε.

Δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επίσης ένοπλους στρατιώτες να περιπολούν τον δρόμο κοντά στο Παλάσιο ντε Μιραφλόρες, ενώ διακρίνονται τροχιοδεικτικά πυρά στον ουρανό, εναντίον αόρατου στόχου.

Ρεπορτάζ του AFP, επικαλούμενο διάφορους αξιωματούχους της Βενεζουέλας, ανέφερε ότι η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο και επρόκειτο απλώς για σφάλμα επικοινωνίας εντός των ενόπλων δυνάμεων.

