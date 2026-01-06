Πυροβολισμοί και εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο Παλάσιο ντε Μιραφλόρες στη Βενεζουέλα, το προεδρικό μέγαρο της Βενεζουέλας, που επίσημα ονομάζεται Παλάτι Μιραφλόρες στην πρωτεύουσα Καράκας, σύμφωνα με ισπανόφωνα μέσα ενημέρωσης αργά τη Δευτέρα.

Caracas, Venezuela — A column of Chavistas, allegedly led by Interior Minister Diosdado Cabello, heading to the Venezuelan Presidential Palace. pic.twitter.com/fjJaZUJHJU January 6, 2026

Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν σφοδρά πυρά εναντίον άγνωστων μη επανδρωμένων αεροσκαφών που πέταξαν κοντά στο κεντρικό κυβερνητικό κτίριο και ότι τα κύρια υπουργεία της πόλης εκκενώθηκαν, σύμφωνα με τον νοτιοαμερικανικό ιστότοπο Infobae.

Situación grave en Caracas Venezuela. Se escuchan disparos y actividad anti aérea. Se especula que se trata de n intento de golpe de estado en contra de Delcy Rodríguez presidenta de Venezuela.



pic.twitter.com/jUfFFOE3JZ — Jesús Martín Mendoza Arriola (@JesusMartinMx) January 6, 2026

BREAKING: Heavy gunfire is erupting in Caracas, Venezuela.



It seems like an internal military coup against the regime.pic.twitter.com/6ek5ZlP740 — George (@BehizyTweets) January 6, 2026

Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν στις 8:00 μ.μ. τοπική ώρα (GMT-4). Βίντεο δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν να κρυφτούν σε καταστήματα και κτίρια, ενώ στο βάθος ακούγονται σφοδροί πυροβολισμοί.

«Έγινε μετά τις οκτώ το βράδυ. Ακούστηκαν εκπυρσοκροτήσεις, πολύ κοντινές (...) Ακούγονταν τόσο δυνατά όπως αυτές που έγιναν πριν (σ.σ. το Σάββατο)», εξήγησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί κάτοικος της περιοχής της προεδρίας.

«Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να κοιτάξω αν πέταγαν αεροσκάφη, αλλά όχι. Είδα μόνο δυο κόκκινα φώτα στον ουρανό. Αυτό διήρκεσε περίπου ένα λεπτό. Όλος ο κόσμος κοίταζε από τα παράθυρα για να δει αν πέταγε αεροπλάνο ή τι γινόταν», πρόσθεσε.

Δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επίσης ένοπλους στρατιώτες να περιπολούν τον δρόμο κοντά στο Παλάσιο ντε Μιραφλόρες, ενώ διακρίνονται τροχιοδεικτικά πυρά στον ουρανό, εναντίον αόρατου στόχου.

BREAKING:



Local reports indicate that the incident involved a friendly drone approaching too close to Miraflores Palace, triggering a response from the presidential guard.



It seems their own drones were mistaken for a threat. No gunfire has been reported since. pic.twitter.com/7QU1jLfUa9 — Visegrád 24 (@visegrad24) January 6, 2026

Ρεπορτάζ του AFP, επικαλούμενο διάφορους αξιωματούχους της Βενεζουέλας, ανέφερε ότι η κατάσταση ήταν υπό έλεγχο και επρόκειτο απλώς για σφάλμα επικοινωνίας εντός των ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.