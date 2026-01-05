Mπλακάουτ στο Βερολίνο: «Σοβαρό έγκλημα»

Σε έντονο τόνο ο αν. κυβερνητικός εκπρόσωπος καταδίκασε την εμπρηστική επίθεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο νοτιοδυτικό Βερολίνο. Δεκάδες χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα. Η Ελληνική Κοινότητα έσπευσε για βοήθεια.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Σκοτάδι και κρύο: αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουν δεκάδες χιλιάδες σπίτια, νοσοκομεία, γηροκομεία και άλλες δομές από το Σάββατο, χωρίς ζεστό νερό, ζεστό φαγητό και ίντερνετ στο Βερολίνο.



Συνολικά από το Σάββατο έχουν επηρεαστεί περίπου 50.000 νοικοκυριά και 2.000 επιχειρήσεις. Μέχρι τη Δευτέρα ο αριθμός των σπιτιών που δεν έχουν ρεύμα έχει μειωθεί στις 30.000. Ωστόσο η πλήρης αποκατάσταση της ζημιάς στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στο νοτιοδυτικό Βερολίνο και σε περιοχές όπως το Λιχτερφέλντε, το Τσέλεντορφ, η Βάνζεε ή το Στέγκλιτς δεν αναμένεται να έχει αποκατασταθεί πλήρως μέχρι την Πέμπτη.



Το εκτεταμένο μπλακάουτ στη γερμανική πρωτεύουσα και ενώ οι θερμοκρασίες είναι υπό του μηδενός, με χιόνι και πάγο, οφείλεται σε δολιοφθορά σε τουλάχιστον δώδεκα γραμμές ηλεκτροδότησης.



Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν επίσης σουπερμάρκετ, νηπιαγωγεία, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, ενώ αυτές τις μέρες λειτουργούν αρκετοί χώροι αλληλεγγύης στις πληγείσες περιοχές και σε όλη την πόλη: σχολεία, γυμναστήρια, δημοτικές αίθουσες προσφέρουν θέρμανση, κρεβάτια, ζεστό φαγηγό και ζεστά ροφήματα.

Στήριξη από την Ελληνική Κοινότητα

Όπως ανέφερε στην DW o πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του Βερολίνου Παναγιώτης Ματλής, η Ελληνική Κοινότητα, που βρίσκεται στην περιοχή Στέγκλιτς, ήταν από τους πρώτους φορείς που αντέδρασε άμεσα, «γρηγορότερα και από δημόσιες υπηρεσίες», προσφέροντας ζεστά ροφήματα, κουβέρτες, σημεία φόρτισης κινητών.



Όπως τονίζει ο ίδιος, «ήδη χθες δεχθήκαμε πάρα πολλά άτομα και συνεχίζουμε». Μάλιστα, η κοινότητα προσέφερε ζεστές σούπες σε αστέγους που μένουν κάτω από γέφυρες στο Βερολίνο και τις ημέρες των γιορτών, όταν οι θερμοκρασίες ήταν εξαιρετικά χαμηλές.

Τι γνωρίζουμε για τα αίτια

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές πίσω από την εμπρηστική ενέργεια στο δίκτυο ηλεκτροδότησης βρίσκεται η αριστερή, εξτρεμιστική οργάνωση Vulkangruppe, γνωστή στο παρελθόν στην αστυνομία και στην Υπηρεσία Προστασία του Συντάγματος από αντίστοιχες ενέργειες, όπως από την επίθεση κατά του εργοστασίου της Τesla. Ο εμπρησμός σημειώθηκε το Σάββατο ειδικότερα σε μια γέφυρα ηλεκτροδότησης με καλώδια υψηλής τάσης στο κανάλι Τέλτοου.



Στην πρώτη κυβερνητική ενημέρωση του νέους έτους στο Βερολίνο ο αν. κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε καταδίκασε την εμπρηστική επίθεση σε έντονο τόνο.



«Πρόκειται για ένα σοβαρό έγκλημα που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι δράστες θα πρέπει να «λογοδοτήσουν», γιατί «αποδέχθηκαν ότι μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο για ανθρώπους, ιδίως για ασθενείς σε νοσοκομεία, ηλικιωμένους και οικογένειες με μικρά παιδιά».



Πέρα από τις δημοτικές αρχές και την αστυνομία έχουν σπεύσει για βοήθεια στις πληγείσες περιοχές και μονάδες του στρατού, όπως και η Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας (THW).

Πηγή: Deutsche Welle

