Αστροναύτης έτρωγε δείπνο στο διάστημα και ξαφνικά.. δεν μπορούσε να μιλήσει

Μιλώντας από το Διαστημικό Κέντρο «Τζόνσον» του Χιούστον, ο αστροναύτης της ΝΑSA, Μάικ Φινκ δήλωσε στο Associated Press ότι στις 7 Ιανουαρίου έτρωγε έτρωγε δείπνο, όταν ξαφνικά δεν μπορούσε να μιλήσει.

Αν και τώρα είναι καλά, είπε ότι μέχρι σήμερα οι γιατροί δεν έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν ακριβώς τι συνέβη.

Το περιστατικό διήρκησε 20 λεπτά και «χτύπησε» σαν «ένας πολύ, πολύ γρήγορος κεραυνός».

Αν και δεν θυμόταν να πονάει, ο Φινκ είπε ότι οι συνάδελφοί του στο πλήρωμα κατάλαβαν ότι βρισκόταν σε κίνδυνο.

«Ήταν όλα στο κατάστρωμα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα», είπε, αρνούμενος να μοιραστεί περισσότερα για το περιστατικό.



Αν και οι γιατροί έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο καρδιακής προσβολής, «όλα τα άλλα είναι ακόμα στο τραπέζι», δήλωσε στο AP, σημειώνοντας ότι το περιστατικό θα μπορούσε επίσης να σχετίζεται με το γεγονός ότι μέχρι εκείνο το σημείο της καριέρας του, ήταν… 549 ημέρες στο διάστημα.

Λόγω του κινδύνου που διέτρεξε ο αστροναύτης, το Crew-11 επέστρεψε στη Γη την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.



Πηγή: skai.gr

