«Δεν έχουμε σκοπό να μείνουμε στο Ιράν ένα και δύο χρόνια. Κάνουμε τη δουλειά μας και φεύγουμε», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς (J. D. Vance), κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης του και εξήγησε πως παρά το ότι οι ΗΠΑ έχουν πετύχει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών τους στόχων στο Ιράν, ο Τραμπ θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος για λίγο ακόμα, μέχρι να απενεργοποιηθούν μερικοί ακόμη στόχοι.

Διαβάστε περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ΕΔΩ

«Ο πρόεδρος θα συνεχίσει για λίγο ακόμα, ώστε να διασφαλίσει ότι, μόλις αποχωρήσουμε, δεν θα χρειαστεί να το ξανακάνουμε αυτό για πολύ καιρό. Πρέπει να τους εξουδετερώσουμε. Αυτός είναι ο σκοπός μας».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί, αλλά δήλωσε με βεβαιότητα ότι θα μειωθούν σύντομα. «Τελειώνουμε με τις υποθέσεις μας, φεύγουμε από εκεί το συντομότερο και στη συνέχεια οι τιμές της βενζίνης θα ξαναπέσουν».

Πηγή: skai.gr

