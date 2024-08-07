Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόδου που εξαπολύθηκε από την Ουκρανία έπληξε ασθενοφόρο κοντά στην πόλη Σούντσα της περιφέρειας Κουρσκ της Ρωσίας (νοτιοδυτικά), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο οδηγός και τραυματιοφορέας, ανακοίνωσε ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Αλεξέι Σμίρνοφ μέσω Telegram.

Κατά τον αξιωματούχο, γιατρός που επέβαινε στο όχημα τραυματίστηκε.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς αναφέρει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την πληροφορία με ανεξάρτητο τρόπο. Δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από πλευράς Κιέβου. Και τα δυο μέρη αρνούνται πως στοχοποιούν εσκεμμένα αμάχους στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

