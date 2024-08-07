Σουδάν: Δεκαεπτά νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές

Ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατάρρευση χιλιάδων σπιτιών στην πόλη Αμπού Χαμάντ, στο βορειοανατολικό τμήμα του ερειπωμένου έπειτα από σχεδόν δεκαέξι μήνες πολέμου Σουδάν, με τον ως τώρα απολογισμό να κάνει λόγο για τουλάχιστον 17 νεκρούς, δήλωσε χθες Τρίτη ιατρική πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Ο αριθμός των θυμάτων έφθασε τα 17», δήλωσε η πηγή, που εργάζεται στο νοσοκομείο της Αμπού Χαμάντ, στην πολιτεία του Νείλου, περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Χαρτούμ.

«Το ρεύμα έχει κοπεί στην πόλη» και «κόσμος διανυκτερεύει έξω, φοβάται πως θα σημειωθούν νέες βροχές» και καταρρεύσεις σπιτιών, πρόσθεσε.

Ως τώρα έχουν καταστραφεί κάπου 11.500 κατοικίες, είπε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Υποδομών της πολιτείας Σαμίρ Σάαντ. Πέρα από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, άλλοι 170 έχουν τραυματιστεί.

Ισχυρές βροχοπτώσεις συνήθως καταγράφονται στο Σουδάν μεταξύ του Μαΐου και του Οκτωβρίου. Η χώρα βιώνει την περίοδο αυτή πλημμύρες που προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, υποδομές, καλλιέργειες.

Την περασμένη εβδομάδα είχαν ήδη καταγραφεί πέντε θάνατοι στο Πορτ Σουδάν, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Δεκάδες ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ υπέστησαν ζημιές πάνω από 5.000 κατοικίες εκεί.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν τον εκτοπισμό 21.000 και πλέον ανθρώπων τον Ιούνιο, στην πλειονότητά τους κατοίκων περιοχών που δοκιμάζονταν ήδη σκληρά εξαιτίας του πολέμου.

Καθώς πλησίαζε η περίοδος των βροχών, ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούσαν εναντίον του κινδύνου ολόκληρες περιοχές να αποκοπούν.

Κάθε χρόνο, η περίοδος των βροχών αφήνει πίσω πολλά θύματα στο Σουδάν, είτε άμεσα, λόγω καταστροφών, είτε έμμεσα, εξαιτίας ασθενειών που εξαπλώνονται.

Οι ζημιές θεωρείται βέβαιο πως θα είναι ακόμη χειρότερες φέτος, έπειτα από σχεδόν δεκαέξι μήνες πολέμου που μετέτρεψε σε συντρίμμια μεγάλο μέρος των υποδομών κι ανάγκασε εκατομμύρια βίαια εκτοπισμένους να καταφύγουν σε περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο να πλημμυρίσουν.

Ο πόλεμος στο Σουδάν ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023 ανάμεσα στον στρατό, υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τους παραστρατιωτικούς, υπό τον μέχρι τότε υπ’ αριθμόν δύο της στρατιωτικής χούντας, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, αρχηγό των παραστρατιωτικών των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ως και 150.000 νεκρούς, σύμφωνα με τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο για το Σουδάν, τον Τομ Περιέλο.

Ανάγκασε πάνω από 11 εκατομμύρια ανθρώπους να μετατραπούν σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

Οι αντιμαχόμενες πλευρές κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου: βάζουν εσκεμμένα στο στόχαστρο πολίτες, εμποδίζουν —ή λεηλατούν— την ανθρωπιστική βοήθεια που προορίζεται για τον άμαχο πληθυσμό.

Και, καθώς η χώρα βυθίζεται σε «μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις» της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στην πλειονότητά τους οι επιχειρήσεις ανθρωπιστικών οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων έχουν διακοπεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

