Βενεζουέλα: 24 νεκροί στα μετεκλογικά βίαια επεισόδια

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον της επανεκλογής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, που αμφισβητεί η αντιπολίτευση, αυξήθηκε σε 24, ανακοίνωσαν χθες Τρίτη μη κυβερνητικές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η PROVEA, ΜΚΟ με έδρα το Καράκας, έκανε λόγο για «24 νεκρούς από την Κυριακή 28η Ιουλίου ως τη Δευτέρα 5η Αυγούστου» σε επεισόδια συνδεόμενα με τις προεδρικές εκλογές. Το τμήμα του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) που είναι αρμόδιο για την αμερικανική ήπειρο δημοσιοποίησε τον ίδιο απολογισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.