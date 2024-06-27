Ο Τζούλιαν Ασάνζ πέρασε χθες στην πατρίδα του, την Αυστραλία, την πρώτη του νύκτα ως ελεύθερος άνθρωπος έπειτα από 14 χρόνια, αν και η αντιπολίτευση στη χώρα προειδοποίησε σήμερα την κυβέρνηση να μην παρουσιάζει τον ιδρυτή του WikiLeaks σαν ήρωα.

Ο Ασάνζ προσγειώθηκε χθες, Τετάρτη, το βράδυ (τοπική ώρα) στην Καμπέρα, όπου τον περίμεναν ενθουσιασμένοι η σύζυγός του Στέλλα και ο πατέρας του Τζον Σίπτον, όπως και μερικοί υποστηρικτές του. Νωρίτερα είχε δηλώσει ένοχος για παραβίαση της νομοθεσίας περί κατασκοπείας στο αμερικανικό, ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαϊπάν, ενός νησιού στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η δικαστής στη συνέχεια τον άφησε ελεύθερο.

Η Στέλλα Ασάνζ δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει τι θα κάνει στη συνέχεια ο Τζούλιαν και ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά του.

«Ο Τζούλιαν σκοπεύει να κολυμπά στον ωκεανό κάθε ημέρα. Σκοπεύει να κοιμηθεί σε ένα πραγματικό κρεβάτι. Σκοπεύει να γευτεί πραγματικό φαγητό και σχεδιάζει να χαρεί την ελευθερία του», δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα. Επανέλαβε εξάλλου την έκκλησή της να δοθεί χάρη στον Ασάνζ από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι υποστηρικτές του Ασάνζ και υπέρμαχοι της ελευθερίας του λόγου τον θεωρούν ήρωα επειδή αποκάλυψε παράνομες ενέργειες του αμερικανικού στρατού, μεταξύ άλλων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, όταν ο WikLeaks δημοσίευσε χιλιάδες διαβαθμισμένα στρατιωτικά και διπλωματικά έγγραφα το 2010.

Ωστόσο η αμερικανική κυβέρνηση καταγγέλλει εδώ και καιρό ότι η ενέργεια αυτή ήταν απερίσκεπτη και έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές ανθρώπων.

Ο Ασάνζ δεν έχει κάνει δημόσιες δηλώσεις μετά την απελευθέρωσή του.

Στη διάρκεια της νύκτας δικαστής στην πολιτεία Βιρτζίνια των ΗΠΑ απέσυρε επισήμως τις υπόλοιπες 17 κατηγορίες που εκκρεμούσαν εις βάρος του, για τις οποίες κινδύνευε να καταδικαστεί έως και σε 175 χρόνια κάθειρξη.

Αυστραλοί βουλευτές ζητούσαν εδώ και χρόνια την απελευθέρωση του Ασάνζ, με την υπόθεσή του να αποτελεί ένα από τις λίγες αιτίες έντασης στις διμερείς σχέσεις Αυστραλίας- ΗΠΑ.

«Για κάποιο καιρό τώρα η φυλάκιση του Τζούλιαν Ασάνζ ήταν ένα αγκάθι στο πλευρό αυτής της σχέσης», δήλωσε ο Άντριου Γουίλκι, ανεξάρτητος βουλευτές συμπρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής που υποστήριζε την απελευθέρωση του Ασάνζ.

«Τώρα αυτό διορθώθηκε και κατά συνέπεια δεν βρίσκω τον λόγο να μην είμαστε αισιόδοξοι για τη διμερή σχέση. Το αγκάθι βγήκε», πρόσθεσε.

Ο Ασάνζ παρέμεινε κλεισμένος στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο για επτά χρόνια, προκειμένου να αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία όπου κατηγορούνταν για σεξουαλική επίθεση. Η κατηγορία αυτή αποσύρθηκε. Πριν από πέντε χρόνια απομακρύνθηκε βίαια από την πρεσβεία και οδηγήθηκε στη φυλακή υψίστης ασφαλείας του Μπέλμαρς, μέχρι η βρετανική δικαιοσύνη να εξετάσει το αίτημα των ΗΠΑ να εκδοθεί στη χώρα.

«Όχι μάρτυρας»

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι, που στήριζε την απελευθέρωση του Ασάνζ προτού αναλάβει την πρωθυπουργία το 2022, τον καλωσόρισε με ένα τηλεφώνημα. «Είχαμε μια πολύ θερμή συνομιλία», δήλωσε.

Ωστόσο η συντηρητική αντιπολίτευση εξέφρασε τις ανησυχίες της για το γεγονός ότι ο Ασάνζ παρουσιάζεται σαν ήρωας.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Γερουσία, ο Σάιμον Μπέρμιγχαμ, χαιρέτισε την απελευθέρωση του ιδρυτή του WikiLeaks, αλλά πρόσθεσε στο Χ ότι «δεν είναι μάρτυρας και δεν ήταν ποτέ ένας πολιτικός κρατούμενος που είχε στερηθεί την πρόσβαση στη δικαιοσύνη».

Ο ίδιος προειδοποίησε τον Αλμπανέζι να μην συναντηθεί με τον Ασάνζ και εκτίμησε ότι η απελευθέρωσή του ενδέχεται να προκαλέσει ένταση στις σχέσεις της Αυστραλίας με τις ΗΠΑ. Η Αυστραλή υπουργός Εξωτερικών Πένι Ουόνγκ δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό ABC ότι η απελευθέρωση του Ασάνζ δεν αποτελεί απειλή για τις διμερείς σχέσεις Αυστραλίας- ΗΠΑ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε χθες ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση του Ασάνζ ήταν πολύ περιορισμένη και επανέλαβε τη θέση του ότι οι ενέργειές του ιδρυτή του WikiLeaks έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, αν και η Αμερικανίδα δικαστής, ενώπιον της οποίας παρουσιάστηκε, δήλωσε ότι δεν προκλήθηκε βλάβη σε ανθρώπους από τη δημοσιοποίηση των απόρρητων εγγράφων.

Ο Λευκός Οίκος τόνισε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Εθνικής Ασφάλειας Τζον Κίρμπι, ο οποίος πρόσθεσε ότι το ζήτημα αφορά το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

