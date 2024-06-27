Το μανικιούρ που άφησε άφωνο τον Ερντογάν - Βίντεο

Εξεπλάγη ο Τούρκος πρόεδρος από το μανικιούρ δημοσιογράφου, με την οποία συνομιλούσε μετά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του.
«Μήπως ζω ένα όνειρο; Μα τι νύχια είναι αυτά;» ήταν η αντίδραση του Ερντογάν, όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης.
Ρούγια Ακκούς, δημοσιογράφος: Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση...για τις δηλώσεις σας.
Ερντογάν: Τα νύχια της είναι περίεργα. Μα τι είναι αυτά.. Τι θα κάνω τώρα εγώ;
Ρούγια Ακκούς: Είναι η προετοιμασία για το καλοκαίρι.
Ερντογάν: Μήπως ζω ένα όνειρο; Μήπως ως εκπρόσωπος του κόμματος πρέπει να κάνεις μια εκτίμηση της κατάστασης;
Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης: Στην κυρία ταιριάζουν τα πάντα.
Ρούγια Ακκούς: Σας ευχαριστώ πολύ...
