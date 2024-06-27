Μία αποκαλυπτική ομιλία, για το πώς κακοιήθηκε ως έφηβη στα διάφορα αυστηρά σχολεία – ιδρύματα που την έστελναν οι γονείς της προκειμένου να τιθασεύσουν την προβληματική συμπεριφορά της ως έφηβη έδωσε η Πάρις Χίλτον (Paris Hilton), καταθέτοντας σε επιτροπή του Κογκρέσου που εξετάζει την ενίσχυση της προστασίας της παιδικής πρόνοιας.

Η χρυσή κληρονόμος με την λαμπερή ζωή περιέγραψε ότι για χρόνια κακοποιούνταν – ακόμα και σεξουαλικά - και υφίσταντο εξευτελιστικές συμπεριφορές μέσα στις πανάκριβες δομές για «προβληματικούς εφήβους».

«Όταν ήμουν 16 χρονών με έβγαλαν από το κρεβάτι μου στη μέση της νύχτας και με έβαλαν στο πρώτο από μία σειρά ιδρυμάτων υποστήριξης νέων (ιδιωτικά οικοτροφεία). Τα προγράμματα αυτά υπόσχονταν θεραπεία, ανάπτυξη και υποστήριξη, αλλά αντίθετα, δεν μου επέτρεψαν να μιλήσω, να κινηθώ ελεύθερα ή ακόμη και να κοιτάξω έξω από ένα παράθυρο για δύο χρόνια» αποκάλυψε.

«Το προσωπικό με εξευτέλιζε, μου έδιναν με το ζόρι φάρμακα, με κακοποιούσαν σεξουαλικά, με έγδυναν και με έσερναν στους διαδρόμους, ρίχνοντας με τελικά στην απομόνωση» συνέχισε.

Όπως είπε, οι γονείς της δεν γνώριζαν τίποτα για αυτά τα βασανιστήρια γιατί είχαν «εξαπατηθεί» από τα πανάκριβα οικοτροφεία που την έστελναν για τις πολύ καλές μεθόδους και παροχές τους.

WATCH: @ParisHilton opening statement on Child Welfare Programs: "I am here to be the voice for the children whose voices can't be heard...The treatment these kids have had to endure is criminal...I will not stop until America's youth is safe." pic.twitter.com/wBeJIZ6u1L — CSPAN (@cspan) June 26, 2024

«Φαντάζεστε τι περνάνε τα χιλιάδες παιδιά στις κρατικές δομές φιλοξενίας, που δεν έχουν κανέναν να ενδιαφερθεί για αυτά;» αναρωτήθηκε ρητορικά, περιγράφοντας στη συνέχεια πως ένα 15χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του μέσα σε ίδρυμα επειδή του έπεσε απλά ένα σάντουιτς στην καφετέρια.

«Είμαι εδώ για να είμαι η φωνή των παιδιών τα οποία δεν ακούγονται...Η μεταχείριση υφίστανται αυτά τα παιδιά (μέσα στις δομές φιλοξενίας) είναι εγκληματική...Δεν θα σταματήσω μέχρι να είναι ασφαλής η νεολαία της Αμερικής. Αν είστε παιδί σε ίδρυμα της πρόνοιας να ξέρετε αυτό: Σας βλέπω, σας νιώθω και είμαι εδώ για εσάς » είπε κλείνοντας την τοποθέτησή της , ενώπιον της επιτροπής.



