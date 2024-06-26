Ο ιδρυτής του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ προσγειώθηκε πριν λίγη ώρα στην Καμπέρα της Αυστραλίας όπου έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τη σύζυγό του Στέλλα και τον πατέρα του Τζον Σίπτον.

Julian Assange reunites with his wife. At long last. pic.twitter.com/oSBBbEuh89 June 26, 2024

Ο Ασάνζ αποβιβάστηκε από ιδιωτικό αεροσκάφος λίγο μετά τις 19:30 (τοπική ώρα, 12:30 ώρα Ελλάδας) και χαιρέτισε τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο αεροδρόμιο της Καμπέρα προτού πάρει αγκαλιά και φιλήσει τη σύζυγό του.

Στη συνέχεια αγκάλιασε τον πατέρα του και εισήλθε στον χώρο του αεροδρομίου μαζί με τη νομική του ομάδα.

Η άφιξη του 52χρονου Ασάνζ στην Αυστραλία σηματοδοτεί το τέλος της δικαστικής του οδύσσειας που διήρκεσε σχεδόν 14 χρόνια, πέντε από τα οποία τα πέρασε στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Μπέλμαρς και επτά χρόνια κλεισμένος στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο.

Στο μεταξύ ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι ευχαρίστησε τη Βρετανία και τις ΗΠΑ για τη βοήθειά τους, δηλώνοντας «πολύ ικανοποιημένος» που τελείωσε η δικαστική οδύσσεια του Ασάνζ.

Ο Αλμπανέζι επιβεβαίωσε ότι συνομίλησε με τον ιδρυτή του WikiLeaks την ώρα που προσγειωνόταν το αεροσκάφος του, αλλά δεν τον έχει συναντήσει ακόμη.

«Χάρηκα που ήμουν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο μίλησε», πρόσθεσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός, ενώ σημείωσε ότι ο Ασάνζ εξήρε «τις προσπάθειες της αυστραλιανής κυβέρνησης» να πετύχει την απελευθέρωσή του.

Ωστόσο ο Αλμπανέζι δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το πού θα πάει τώρα ο Ασάνζ, επισημαίνοντας ότι «έχει περάσει μια μεγάλη δοκιμασία και εξαρτάται από εκείνον αν θα κάνει δηλώσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

