Το Χ αποχαιρετά σήμερα τον Bill Cobbs, τον διάσημο ηθοποιό του Χόλυγουντ που έφυγε χθες από την ζωή σε ηλικία 90 ετών, από φυσικά αίτια.

Bill Cobbs, the convincing character actor who had pivotal turns in such films as 'The Hudsucker Proxy,' 'Sunshine State' and 'Night at the Museum,' has died at the age of 90 https://t.co/YfkDYWCHiS pic.twitter.com/5IjBIzBkh5 June 26, 2024

«O βετεράνος ηθοποιός έγινε μια "πανταχού παρούσα" και σοφή παρουσία στην μεγάλη οθόνη ως ηλικιωμένος» αναφέρει χαρακτηριστικά το Associated Press.

Bill Cobbs, the prolific and sage character actor, dies at 90 https://t.co/kri2YS2pb5 — The Associated Press (@AP) June 27, 2024

O Cobbs είχε μακροχρόνια πορεία στον κινηματογράφο συμμετέχοντας σε περίπου 200 ταινίες και σειρές από το 1970 και μετά– χαρακτηριστικά έπαιξε στο «Μια Νύχτα στο Μουσείο» και τον μάνατζερ της Γουίτνει Χιούστον στον «Σωματοφύλακα», ενώ συμμετείχε στην διάσημη τηλεοπτική σειρά "The Sopranos".

⚱️BREAKING NEWS 🚨 Sopranos actor Bill Cobbs has passed away aged 90.



A seasoned actor of 50 years, Cobbs appeared in season 2 episode ‘Do Not Resuscitate’ as the Reverend James Sr.



He also appeared in many movies such as Bodyguard and Demolition Man.



RIP flowers 💐 pic.twitter.com/vD9u5HWB9g — The Sopranos Club (@TheSopranosClub) June 26, 2024

