Πέθανε ο Bill Cobbs, ο διάσημος ηθοποιός του Χόλυγουντ

O Cobbs «ανακαλύφθηκε» όντας ήδη ηλικιωμένος - Συμμετείχε σε περίπου 200 ταινίες και σειρές – Χαρακτηριστικά έπαιξε στο «Μια Νύχτα στο Μουσείο» και τον μάνατζερ της Γουίτνει Χιούστον στον «Σωματοφύλακα»

Bill Cobbs

Το Χ αποχαιρετά σήμερα τον Bill Cobbs, τον  διάσημο ηθοποιό του Χόλυγουντ που έφυγε χθες από την ζωή σε ηλικία 90 ετών, από φυσικά αίτια. 

«O βετεράνος ηθοποιός έγινε μια "πανταχού παρούσα" και σοφή παρουσία στην μεγάλη οθόνη ως ηλικιωμένος» αναφέρει χαρακτηριστικά το Associated Press. 

O Cobbs είχε μακροχρόνια πορεία στον κινηματογράφο συμμετέχοντας σε περίπου 200 ταινίες και σειρές από το 1970 και μετά– χαρακτηριστικά έπαιξε στο «Μια Νύχτα στο Μουσείο» και τον μάνατζερ της Γουίτνει Χιούστον στον «Σωματοφύλακα», ενώ συμμετείχε στην διάσημη τηλεοπτική σειρά "The Sopranos". 

