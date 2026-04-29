«Ξαναχτύπησε» ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας στρατηγός Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, καθώς σε νέα ανάρτησή του ​​ισχυρίζεται ότι «έλεγξε το DNA του, είναι 14% Έλληνας και έχει συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο»!

Ο Καϊνερουγκάμπα δηλώνει ότι θα επισκεφθεί τη (χώρα των προγόνων του;) Ελλάδα, και εκφράζει την ελπίδα ότι δεν θα του ζητηθεί βίζα...

Αναλυτικά η ανάρτηση του στρατηγού στο X

«Πρόσφατα, έλεγξα το DNA μου. Προφανώς, είμαι 14% Έλληνας; Πάντα ήξερα ότι ήμουν συγγενής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Θα επισκεφθώ την Ελλάδα και ελπίζω να μην μου ζητήσουν βίζα».

Recently, I checked my DNA. Apparently, I'm 14% Greek? I always knew I was related to Alexander the Great. I'm going to visit Greece and I hope they won't ask me for a visa. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) April 29, 2026

Ο Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, γιος (αναμενόμενος διάδοχος) του προέδρου Μουσέβενι, εξαπολύει δε συχνά, και επιθέσεις στην Toυρκία μέσω του X.

Ο Μουχούζι συχνά χρησιμοποιεί την ιστορία και τη μυθολογία για να ενισχύσει το προφίλ του ως «παγκόσμιου ηγέτη» ή «πολεμιστή». Ο ισχυρισμός για το 14% ελληνικό DNA και τη συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο εντάσσεται σε μια σειρά από εκκεντρικές δηλώσεις που κάνει κατά καιρούς (όπως όταν είχε απειλήσει να εισβάλει στην Κένυα ή όταν πρόσφερε 100 αγελάδες ως «προίκα» για να παντρευτεί τη Τζόρτζια Μελόνι, με αποτέλεσμα να τον χαρακτηρίζουν ειρωνικά στρατηγό των tweets.

Πηγή: skai.gr

