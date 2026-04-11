Σφοδρή επίθεση στην Τουρκία εξαπέλυσε μέσω X o Μουχούζι Καϊνερουγκάμπα, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουγκάντας και γιος (αναμενόμενος διάδοχος) του προέδρου Μουσέβενι, ανακοινώνοντας μάλιστα τελεσίγραφο διάρκειας ενός μήνα.

The real problem is Turkey! We have waited for them to rehabilitate themselves but wapi! We are going to end ALL diplomatic relations with Turkey in the next 30 days if they do not address our issues! April 10, 2026



«Το πραγματικό πρόβλημα είναι η Τουρκία! Περιμέναμε να διορθώσουν τη συμπεριφορά τους, αλλά τίποτα! Θα διακόψουμε ΟΛΕΣ τις διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, αν δεν αντιμετωπίσουν τα ζητήματά μας!» προειδοποίησε.



Αν και ο στρατηγός δεν διευκρίνισε ποια ακριβώς είναι τα ζητήματα, η επιθετική δήλωση έρχεται σε μια στιγμή που η Τουρκία προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή της στην Ανατολική Αφρική μέσω επενδύσεων και αμυντικών συμφωνιών.



Τις τελευταίες εβδομάδες ο Μουχούζι έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι η Ουγκάντα είναι σύμμαχος του Ισραήλ, απειλώντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να «καταλάβει την Τεχεράνη σε δύο εβδομάδες». Η Τουρκία, από την άλλη πλευρά, διατηρεί σκληρή στάση απέναντι στο Ισραήλ, γεγονός που την τοποθετεί στο στόχαστρο του στρατηγού.



Μετά τις φιλοϊσραηλινές δηλώσεις του, ο Μουχούζι υποστήριξε ότι η Ουγκάντα δέχθηκε μαζικές κυβερνοεπιθέσεις. Ίσως η «οργή» του κατά της Τουρκίας να συνδέεται με υποψίες (βάσιμες ή μη) ότι η Άγκυρα, ή χώρες προσκείμενες σε αυτήν, βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις.



Πηγή: skai.gr

