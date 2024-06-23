Μια ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο δυνητικά μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης που θα φέρει το Ιράν και τους ευθυγραμμισμένους με το Ιράν μαχητές πιο κοντά σε μια τέτοια σύγκρουση, ιδιαίτερα αν απειληθεί η ύπαρξη της Χεζμπολάχ, προειδοποίησε σήμερα ο αρχηγός του αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο πτέραρχος Τσαρλς «CQ» Μπράουν, δεν έκανε πρόβλεψη των επόμενων κινήσεων του Ισραήλ και αναγνώρισε το δικαίωμα του εβραϊκού κράτους στην αυτοάμυνα. Εντούτοις, προειδοποίησε ότι μια επίθεση στον Λίβανο «μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες για μια ευρύτερη σύγκρουση».

«Η Χεζμπολάχ είναι πιο ικανή από τη Χαμάς αναφορικά με τις συνολικές δυνατότητες, τον αριθμό πυραύλων, μεταξύ άλλων. Και λέω απλώς ότι θα έβλεπα το Ιράν να είναι πιο διατεθειμένο να παρέχει μεγαλύτερη υποστήριξη στη Χεζμπολάχ», τόνισε ο Μπράουν σε δημοσιογράφους πριν από μια στάση στο Πράσινο Ακρωτήριο καθ' οδόν στη Μποτσουάνα για περιφερειακές αμυντικές συνομιλίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

