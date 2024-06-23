Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι επιτέθηκαν σε δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Ινδικό Ωκεανό

Οι Χούθι ισχυρίστηκαν σήμερα ότι δυνάμεις της υεμενίτικης οργάνωσης εξαπέλυσαν επιθέσεις σε δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Ινδικό Ωκεανό.
Η επίθεση στο πρώτο πλοίο, το Transworld Navigator, έγινε στην Ερυθρά Θάλασσα με ένα «μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας» που οδήγησε σε άμεσο πλήγμα εναντίον του πλοίου, δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρέα.
Το δεύτερο σκάφος, το Stolt Sequoia, στοχοποιήθηκε στον Ινδικό Ωκεανό με πυραύλους κρουζ, συμπλήρωσε.
Δεν είναι σαφές πότε έγιναν οι επιθέσεις.
