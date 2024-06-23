Στενός κύκλος Μακρόν: Η Γαλλία οδεύει στα σκυλιά

Έχει τον αέρα του τελευταίου δείπνου. Η ασπρόμαυρη φωτογραφία αποτυπώνει την αγωνία και την απογοήτευση του στενού κύκλου του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, πιθανότατα τη στιγμή που τους ενημερώνει ότι πρόκειται να στοιχηματίσει πολλά σε βουλευτικές εκλογές υψηλού κινδύνου.

Ο Μακρόν κάθεται σε ένα τραπέζι, με ένα μικρό ρολόι με άμαξα μπροστά του, σε μια πολυτελή αίθουσα του παλατιού των Ηλυσίων, ενώ μια απτή ένταση πιάνει τους κοντινότερους υπολοχαγούς του απέναντι. Είναι ίσως μια ασυνήθιστη εικόνα για τον επίσημο φωτογράφο των Ηλυσίων να δημοσιεύσει στο Instagram, αλλά κανείς δεν αμφιβάλλει ότι αντανακλά τα νεύρα που τσακίζουν τον στενό κύκλο του προέδρου.

LeMaire

Ταπεινωμένος από την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση στις εκλογές της ΕΕ, ο Μακρόν εξέδωσε μια ανακοίνωση-βόμβα στις 9 Ιουνίου ότι θα προσπαθήσει να συγκρατήσει την άνοδο της δεξιάς με εθνικές εκλογές. Έκτοτε, η κορυφαία ομάδα του Μακρόν διακρίνεται για τις αμφιβολίες, τις γκρίνιες και τα χαμηλά κέφια.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λε Μαιρ, πυλώνας του φιλελεύθερου κόμματος της Αναγέννησης του Μακρόν, κέρδισε το βραβείο για την πιο αποκαλυπτική βολιδοσκόπηση της κατάστασης σε μια εκστρατεία στη βόρεια Γαλλία, αφού η Le Figaro τον ανέφερε να θρηνεί ότι «η χώρα πάει στα σκυλιά».

Ποιος θα καλύψει το κενό του κέντρου;

Μια τέτοια βαθιά απόγνωση δημιουργεί πρόβλημα για το μέλλον της Γαλλίας. Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που αντιμετωπίζει η γαλλική πολιτική, τελικά, είναι ποιος θα καλύψει το τεράστιο κενό στο πολιτικό κέντρο όταν τελειώσει η προεδρία του Μακρόν το 2027.

Όσοι σκανάρουν τον πίνακα για έναν φιλελεύθερο σωτήρα θα απογοητευτούν. Ο κεντρώος συνασπισμός του Μακρόν κινδυνεύει να εξαφανιστεί σε μια ψηφοφορία που εκτείνεται σε δύο γύρους, στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου, τόσο από την αριστερά όσο και από την ακροδεξιά. Οι σύμμαχοι του προέδρου, εν τω μεταξύ, φαίνεται να επιδιώκουν μια στρατηγική εξόδου και όχι τη δόξα σε μια περίφημη τελευταία στάση.

Αιχμηρά σχόλια για τον Γάλλο πρόεδρο, που κάποτε μόνο τα ψιθύριζαν, τώρα εκφράζονται ανοιχτά. Ο πιστός του Μακρόν, Μπρουνό Λε Μαιρ είπε ότι ο ηγέτης έλαβε την απόφαση να διαλύσει το κοινοβούλιο μόνος του και ότι η επιλογή «έχει δημιουργήσει, στη χώρα μας, στον γαλλικό λαό, παντού, άγχος, παρεξήγηση και μερικές φορές θυμό», όπως το είπε στο γαλλικό ραδιόφωνο.

Αυτή είναι μια αναμφισβήτητα αντιφατική νότα από τον Μπρουνό Λε Μαιρ, ο οποίος μόλις πριν από εβδομάδες φέρεται να είναι ο υποψήφιος του Μακρόν για έναν παντοδύναμο ρόλο επιτρόπου οικονομίας της ΕΕ για να προωθήσει τη βιομηχανική ατζέντα της χώρας στις Βρυξέλλες.

Πρώιμες έξοδοι

Το χρονοδιάγραμμα των κοινοβουλευτικών εκλογών εμπόδισε τους συμμάχους του Μακρόν, οι οποίοι δεν είχαν καν αρχίσει να προετοιμαστούν ενόψει μιας μονομαχίας με την ακροδεξιά εχθρό, Μαρίν Λεπέν στις επόμενες προεδρικές εκλογές το 2027. Ο Μακρόν δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για επανεκλογή, και αρκετοί εταίροι του συνασπισμού, συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού Gabriel Attal, του πρώην πρωθυπουργού Édouard Philippe και του υπουργού Εσωτερικών Gérald Darmanin, προσέχουν τη δουλειά του.

Τώρα, με το πολιτικό κέντρο να παραπαίει, κάποιοι ακολουθούν τον δικό τους δρόμο και στοιχηματίζουν περισσότερες ανεξάρτητες πλατφόρμες.

Εν τω μεταξύ, το απόλυτο βραβείο, η προεδρία, φαίνεται όλο και πιο μακρινό.

«Έχει ξεκινήσει σωστά ο αγώνας διαδοχής, αλλά ενώ ο στόχος ήταν να βασιλεύει ένα παλάτι, τώρα είναι να κληρονομήσει ένα υπόστεγο», δήλωσε ο Benjamin Morel, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Panthéon-Assas του Παρισιού.

Αλλά ο Μακρόν δεν διστάζει να ρισκάρει την πολιτική τύχη των συμμάχων του στο τελευταίο του στοίχημα.

«Μπορεί να υπάρχουν προσωπικές φιλοδοξίες που έχουν ματαιωθεί από τις τρέχουσες αλλαγές, σημειώνεται δεόντως. Αλλά αυτό δεν είναι σημαντικό, βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική στιγμή για το έθνος», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την περασμένη εβδομάδα.

Στην κορυφή της λίστας εκείνων των οποίων οι φιλοδοξίες έχουν ματαιωθεί είναι ο Attal. Καθισμένος απέναντι από τον Μακρόν στην ασπρόμαυρη φωτογραφία, ο νεαρός πρωθυπουργός δέχτηκε ξεκάθαρα ένα χτύπημα στο σώμα. Αφού απέφυγε το κοινό για 24 ώρες, ο Attal επανεμφανίστηκε την περασμένη Τρίτη για να απαξιώσει την απόφαση του Μακρόν ως «ξαφνική» και «βάναυση».

Gabriel Attal και Emmanuel Macron

Παρά την προφανή απογοήτευσή του για την απόφαση να διαλύσει το κοινοβούλιο, αργότερα συγκεντρώθηκε για να επιμείνει: «Τώρα δεν είναι ώρα για ενδοιασμούς».

Τι θα συμβεί όμως στον Attal; Πριν από το προεκλογικό παιχνίδι του Μακρόν, ο 35χρονος ανερχόμενος κεντρώος αστέρας, ο οποίος είναι πιο δημοφιλής από τον πρόεδρο προετοιμαζόταν για την πρώτη θέση.

Στις εκλογές για την ΕΕ, τελικά, ο Attal ήταν το νεανικό πρόσωπο που στάλθηκε για το ντιμπέιτ με τον Τζόρνταν Μπαρντελά, τον εξίσου φρέσκο ​​ηγέτη του Εθνικού Ράλι. Κατά ειρωνικό τρόπο, ο Μπαρντελά θεωρείται τώρα ότι θα διαδεχτεί τον Attal στο Matignon, την αρχοντική κατοικία των πρωθυπουργών της Γαλλίας.

«[Δεδομένου ότι ο Attal] συμμετείχε πολύ στις ευρωπαϊκές εκλογές, ως όπλο κατά του Μπαρντελά, η μεγάλη ήττα [που υπέστη από την Αναγέννηση του Μακρόν] δεν πρόκειται να βοηθήσει τις προοπτικές του. Θα υποφέρει, επίσης, καθώς διαφημίζει τον εαυτό του ως φυσικό διάδοχο του Μακρόν», δήλωσε ο Bruno Cautrès, πολιτικός ερευνητής στο ινστιτούτο Sciences Po.

Ο Attal έχει επίσης ταπεινωθεί επειδή αποκλείστηκε από τις πρόσφατες πολιτικές διαβουλεύσεις του Μακρόν, παρά το γεγονός ότι οι πρόωρες εκλογές θα τερματίσουν σχεδόν σίγουρα την πρωθυπουργία του.

Στη μία πλευρά του Attal στη φωτογραφία είναι ο υπουργός Εσωτερικών Νταρμανίν, πιέζοντας τα χέρια του στο πρόσωπό του, σαν να προσεύχεται. Ο άλλος είναι ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Yaël Braun-Pivet, ο οποίος κρατάει με θλίψη σημειώσεις. Το Paris Playbook του POLITICO έμαθε ότι είχε πει στον Μακρόν ότι έπαιρνε μια κακή απόφαση. Αργότερα δήλωσε ότι «υπήρχε άλλος δρόμος», αυτός της οικοδόμησης συνασπισμού και όχι της προκήρυξης εκλογών.

Το κέντρο δεν μπορεί να κρατήσει;

Έπειτα, υπάρχει ο πρώην πρωθυπουργός Philippe, ο οποίος κρατάει εμφανώς τις αποστάσεις του, ακόμη και εξαφανίστηκε για να πάρει τον αέρα της θάλασσας στη Χάβρη, ένα λιμάνι της Νορμανδίας, δήμαρχος του οποίου έγινε το 2020.

Ο Philippe, ο οποίος διετέλεσε Πρωθυπουργός από το 2017 έως το 2020, εθεωρείτο ως ο επόμενος κεντρώος πρόεδρος της χώρας, αλλά εδώ και καιρό αψηφούσε την υπόσχεσή του να παραμείνει «ελεύθερος αλλά πιστός» στον Μακρόν.

Τις τελευταίες ημέρες ο Philippe αποστασιοποιήθηκε από τον στενό κύκλο του Μακρόν, αποκαλώντας την ήττα στις εκλογές στην ΕΕ «απόρριψη του προέδρου» και αμφισβητώντας εάν ο Μακρόν θα πρέπει να συμμετάσχει στην εκστρατεία.

Στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές η ομάδα «Ορίζοντες» του Philippe θα είναι για πρώτη φορά ως ξεχωριστό κόμμα, κάτι που συνεπάγεται κάποια οικονομική ανεξαρτησία. Έχει επίσης αρχίσει να καλλιεργεί σχέσεις με συντηρητικούς πολιτικούς από το Les Républicains.

«Ο συνασπισμός του Γάλλου προέδρου καταρρέει γρήγορα, με τους εταίρους του συνασπισμού να αποχωρούν», είπε ο πολιτικός αναλυτής Μορέλ.

Όμως, παρόλο που ο Philippe, ο οποίος παραμένει δημοφιλής για τη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει αποφύγει την εθνική πολιτική τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ρισκάρει πλήρη απόσυρση εάν οι ψηφοφόροι στραφούν εναντίον του στρατοπέδου του Μακρόν.

Σύμφωνα με τον Μορέλ, οι βουλευτικές εκλογές πιθανότατα θα ενισχύσουν την αριστερά και την Εθνική Συσπείρωση της Λεπέν, οι οποίες θα αναμετρηθούν ως οι ισχυρότερες εναλλακτικές το 2027.

Μετά τον Μακρόν, «το κέντρο κινδυνεύει να γίνει και πάλι ένα μέρος όπου οι πολιτικοί πάνε να πεθάνουν», είπε. «Με λιγότερους νομοθέτες, δίκτυα, ένας κεντρώος υποψήφιος θα αγωνιστεί για να κατακτήσει την προεδρία».

