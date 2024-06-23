Λιβανέζοι πληροφοριοδότες έχουν διατυπώσει ισχυρισμούς ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί το διεθνές αεροδρόμιο του Λιβάνου στη Βηρυτό για να αποθηκεύσει μεγάλες ποσότητες ιρανικών όπλων, ανέφερε βρετανική εφημερίδα.

Σύμφωνα με την The Telegraph, η τρομοκρατική ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν χρησιμοποιεί το Διεθνές Αεροδρόμιο Βηρυτού-Ραφίκ Χαρίρι για να αποθηκεύσει μια ποικιλία όπλων, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, μη καθοδηγούμενων πυροβολικών ρουκετών και καθοδηγούμενων με λέιζερ αντιαρματικών πυραύλων.

Μια εξαιρετικά εκρηκτική και τοξική λευκή σκόνη γνωστή ως RDX αποθηκεύεται επίσης στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες.

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων και Μεταφορών που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου Αλί Χαμί έδωσε συνέντευξη Τύπου στο αεροδρόμιο ως απάντηση στην αναφορά, απορρίπτοντας τους «γελοίους» ισχυρισμούς.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα, ένας εργαζόμενος στο αεροδρόμιο είπε ότι τα όπλα φτάνουν με πτήσεις από το Ιράν σε «μυστηριώδη μεγάλα κουτιά».

«Όταν άρχισαν να περνούν από το αεροδρόμιο, οι φίλοι μου και εγώ φοβηθήκαμε γιατί ξέραμε ότι κάτι περίεργο συνέβαινε», είπε, προσθέτοντας ότι η κατάσταση ήταν «εξαιρετικά σοβαρή».

Θα πεθάνω είναι σίγουρο

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, οι αποστολές από το Ιράν έχουν αυξηθεί δραματικά από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, οδηγώντας σε φόβους ότι το αεροδρόμιο θα μπορούσε να γίνει στρατιωτικός στόχος εάν ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

«Εάν συνεχίσουν να φέρνουν αυτά τα αγαθά που δεν επιτρέπεται να τα ελέγξω, πιστεύω πραγματικά ότι θα πεθάνω από την έκρηξη ή θα πεθάνω από τον βομβαρδισμό του Ισραήλ, είπε ένας από τους καταγγέλλοντες. «Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι οι απλοί άνθρωποι, οι άνθρωποι που μπαινοβγαίνουν, πηγαίνουν διακοπές. Εάν το αεροδρόμιο βομβαρδιστεί, ο Λίβανος έχει τελειώσει».

Πιθανή απάντηση Ισραήλ

Σε δήλωσή τους στην The Telegraph, οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανέφεραν ότι η στρατηγική της Χεζμπολάχ να αποθηκεύει όπλα σε περιοχές αμάχων θέτει σε κίνδυνο αθώους ανθρώπους σε περιόδους «κλιμάκωσης».

«Εάν η Χεζμπολάχ στόχευε ισραηλινούς αμάχους από αυτές τις τοποθεσίες, ο Ισραηλινός Στρατός δεν θα είχε άλλη επιλογή παρά να αντιδράσει, θέτοντας δυνητικά τους Λιβανέζους αμάχους σε κίνδυνο, προκαλώντας διεθνή οργή προς τους Ισραηλινούς Στρατούς», ανέφερε η δήλωση.

