Άρθρο Telegraph υπέρ απευθείας πτήσεων στα κατεχόμενα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στην κατάσταση στην Κύπρο αναφέρεται ένα από τα κύρια άρθρα της Daily Telegraph με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την τουρκική εισβολή.

Στο άρθρο με τίτλο «Ένα νησί ακόμα μοιρασμένο», η βρετανική εφημερίδα γράφει πως είναι ώρα να επιστρέψει στην Κύπρο κάποια ομαλότητα και σχολιάζει ότι ίσως αυτό θα μπορούσε να γίνει με την έναρξη απευθείας πτήσεων προς τα κατεχόμενα.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι το Σαββατοκύριακο ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν στην ουσία «σκότωσε» τις περαιτέρω συνομιλίες επιμένοντας σε «λύση δύο κρατών».

Υπό αυτή την κατάσταση, το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις δύο κυρίαρχες βάσεις στο νησί, έχει να παίξει έναν ρόλο τίμιου διαπραγματευτή, καθώς συνιστά εγγυήτρια δύναμη. Παρόλα αυτά διστάζει να παρέμβει.

Και καταλήγει το άρθρο: «Οι βορειοκύπριοι θέλουν να δουν να εισάγονται απευθείας πτήσεις, ενισχύοντας τον τουρισμό. Με την υπόλοιπη Μεσόγειο να γίνεται όλο και πιο εχθρική προς τους Δυτικούς τουρίστες, θα μπορούσε να είναι αυτό ένα μικρό βήμα προς κάποια ομαλότητα στο διαιρεμένο νησί;»



