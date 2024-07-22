Γεραπετρίτης: To Kυπριακό είναι ύψιστη πολιτική για την Ελλάδα

«Διεθνώς έχει πλέον προτεραιοποιηθεί το θέμα της Κύπρου» δήλωσε στην EΡΤΝews ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μιλώντας λίγα 24ωρα μετά την συμπλήρωση 50 ετών από την μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι «τo Kυπριακό είναι ύψιστη πολιτική για την ελληνική εξωτερική πολιτική». Παράλληλα τόνισε ότι «η τουρκική πλευρά έχει περιέλθει σε πιο ακραία γραμμή».

Όπως επισήμανε στον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλιμίντζο πριν από ένα χρόνο βρισκόμασταν σε φάση αδράνειας όπου το Κυπριακό δεν συζητούνταν στα διεθνή φόρα και όπως είπε έκτοτε «έχουμε μια σειρά από γεγονότα που επαναφέρουν το Κυπριακό στην πρώτη γραμμή της διεθνούς προσοχής».

Μάλιστα, όπως είπε, «στον ΟΗΕ έχει πλέον προτεραιοποιηθεί το θέμα της Κύπρου με την προσωπική φροντίδα του γ.γ. του ΟΗΕ». Συμπλήρωσε δε ότι το «το θέμα του Κυπριακού αποτελεί μείζονα πολιτική της ΕΕ» καθώς όπως επισήμανε γίνεται μια συστηματική δουλειά από ελληνικής πλευράς.

«Έχω την αίσθηση ότι θα υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό» ανέφερε οι κ. Γεραπετρίτης λέγοντας ότι το πρώτο βήμα είναι η έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο που ορίζουν τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

«Η λύση θα έρθει μετά από διαρκή κινητικότητα»

Ερωτηθείς για τη στάση της Τουρκίας ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι «χωρίς διαβούλευση ειρήνη και ευημερία δεν μπορεί να υπάρξει» προσθέτοντας ότι τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να συζητήσουν ώστε να προκύψει μια βιώσιμη, αποδεκτή και ωφέλιμη λύση».

Ερωτηθείς ποιο είναι το επόμενο βήμα απάντησε ότι οι δύο ηγέτες, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης θα έπρεπε να συζητήσουν οι ίδιοι υπό την αιγίδα του ΟΗΕ προσθέτοντας ότι εφόσον απαιτηθεί η Ελλάδα είναι έτοιμοι να παρέχει τις καλές υπηρεσίες.

«Το υπουργείο Εξωτερικών και προσωπικά εγώ έχουμε καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να επανέλθει το Κυπριακό στην αιχμή του διεθνούς ενδιαφέροντος», σημείωσε προσθέτοντας ότι η επιθυμητή λύση είναι η επανένωση του νησιού.

Επιπλέον, όπως είπε «μπορούμε να συζητούμε χωρίς να συμφωνούμε. Έχουμε αποδεχθεί ότι υπάρχουν διαφορές ουσίας» είπε o κ. Γεραπετρίτης, εκτιμώντας «ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για να μπορέσουμε να συζητήσουμε».

