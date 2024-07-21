Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του τόνισε πως οι Κύπριοι αγνοούμενοι είναι επίσης Ευρωπαίοι αγνοούμενοι και ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλή.

Αγαπητέ Νίκο: Συγχαρητήρια για την εξαιρετική πρωτοβουλία σου να συναντήσεις τη Χαρίτα Μάντολες, τα λόγια της οποίας πρέπει να μας εμπνέουν όλους.

Οι Κύπριοι αγνοούμενοι είναι και Ευρωπαίοι αγνοούμενοι. Και η Ευρώπη δεν μπορεί να σιωπά.



Χιλιάδες οικογένειες δεν έχουν ενωθεί -ούτε καν πάνω στο μνήμα- 50 χρόνια μετά.



Εμείς, θα αναδείξουμε το ανθρωπιστικό αυτό ζήτημα στο Ευρωκοινοβούλιο τις αμέσως επόμενες ημέρες. Η… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) July 21, 2024

Πηγή: skai.gr

