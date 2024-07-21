Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Στέφανος Κασσελάκης συνεχάρη τον Νίκο Ανδρουλάκη για τη συνάντησή του με τη Χαρίτα Μάντολες

O Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του ζήτησε την ανάδειξη του ζητήματος των Κύπριων αγνοούμενων στο Ευρωκοινοβούλιο

Κασσελάκης

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του τόνισε πως οι Κύπριοι αγνοούμενοι είναι επίσης Ευρωπαίοι αγνοούμενοι και ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλή.

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης συνεχάρη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη για την πρωτοβουλία του να συναντήσει τη Χαρίτα Μάντολες

Στην ανάρτησή του ο Στέφανος Κασσελάκης σημειώνει πως «οι Κύπριοι αγνοούμενοι είναι και Ευρωπαίοι αγνοούμενοι. Και η Ευρώπη δεν μπορεί να σιωπά. Χιλιάδες οικογένειες δεν έχουν ενωθεί -ούτε καν πάνω στο μνήμα- 50 χρόνια μετά. 

Εμείς, θα αναδείξουμε το ανθρωπιστικό αυτό ζήτημα στο Ευρωκοινοβούλιο τις αμέσως επόμενες ημέρες. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά θα σταθεί στο πλευρό του δίκαιου αγώνα χιλιάδων οικογενειών. 

Αγαπητέ Νίκο: Συγχαρητήρια για την εξαιρετική πρωτοβουλία σου να συναντήσεις τη Χαρίτα Μάντολες, τα λόγια της οποίας πρέπει να μας εμπνέουν όλους. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κασσελάκης ανάρτηση Ανδρουλάκης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
19 0 Bookmark