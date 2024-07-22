Της Πηνελόπης Γκάλιου

Καμία υποχώρηση από τις εθνικές κόκκινες γραμμές είναι η πάγια απάντηση της Αθήνας έναντι των νέων προκλήσεων της Άγκυρας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Κύπρο να ξεκαθαρίζει το τοπίο των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών του Αιγαίου, μισό αιώνα μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, από τη Μεγαλόνησο, ξεκαθάρισε το τοπίο ενόψει των προοπτικών επανέναρξης των συνομιλιών για την επίλυση του κυπριακού, χωρίς καμία υπαναχώρηση από τις πάγιες θέσεις της χώρας μας, αλλά με διάθεση συνεννόησης απέναντι σε έναν Ταγίπ Ερντογαν, που εμφανίστηκε για μια ακόμη φορά να παλινωδεί μεταξύ της ανάγκης να αποτινάξει την εικόνα και το προφίλ ενός ταραχοποιού ηγέτη της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και των εσωτερικών του αναγκών να κάνει δημοσίως συστάσεις στον Έλληνα πρωθυπουργό για τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια.

Μπορεί για μία ακόμη φορά, όπως αναμενόταν, να μην έλειψαν ούτε οι φιέστες μεγαλοϊδεατισμού και οι μεγαλόστομες προκλήσεις του Τούρκου προέδρου, ωστόσο αυτό που κρατά η Αθήνα από την τουρκική στάση, είναι ότι ο Ταγίπ Ερντογάν συγκρατήθηκε σε ηπιότερους τόνους απ' ότι είχε συνηθίσει στο παρελθόν σε αντίστοιχες μαύρες επετείους για τον ελληνισμό και τις επαναλαμβανόμενες απειλές που εκτόξευε, προς τέρψιν του εσωτερικού και εθνικιστικού του ακροατηρίου . Τόνοι, οι οποίοι κατά την Αθήνα κρατήθηκαν σε ένα επίπεδο που δεν θα επηρέαζε σε τέτοιο σημείο της ελληνοτουρκικές σχέσεις, ακυρώνοντας τις μέχρι τώρα προσπάθειες και βάζοντας κε νέου σε “πάγο” τον εξελισσόμενο ελληνοτουρκικό διάλογο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές εκτιμάται πως σε αυτή την κατεύθυνση βοήθησε η πρόσφατη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσιγκτον, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, αλλά και όλες οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών όλο το προηγούμενο διάστημα, οι οποίες συντηρούν το αναγκαίο – τουλάχιστον – επίπεδο μεταξύ των δύο πλευρών. Ενισχυτικά επίσης εκτιμάται πως λειτουργεί και η πρόθεση του Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις στην επανεκκίνηση του διαλόγου για το κυπριακό.



Ωστόσο, όπως επανειλημμένα έχει επιδείξει η ελληνική πλευρά, σε καμία περίπτωση δεν θα ανεχτεί προσβολές και παρεμβάσεις από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, όπως αυτή κατά του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια με αφορμή την αυτονόητη και διακηρυγμένη θέση της Ελλάδας για την εισβολή της Τουρκία στην Κύπρο που εξέφρασε και καταδίκασε “τις τουρκοκυπριακές φιέστες ντροπής και τη βέβηλη παράνομη παρουσία επί μισόν αιώνα του τουρκικού Στρατού Κατοχής στην Κύπρο”. Εξ αυτού ορμώμενος ο Τούρκος πρόεδρος, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Έλληνα υπουργού Άμυνας, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάλει τον υπουργό του στη θέση του για να λάβει τη σκληρή απάντηση της Αθήνας δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, διαμηνύοντας πως "ματαιοπονούν όσοι προσπαθούν να ανακαλύψουν δήθεν διαχωρισμούς ανάμεσα στα κυβερνητικά στελέχη".

“Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ξεκάθαρα τις εθνικές θέσεις: Δεν αποδεχόμαστε τετελεσμένα, επιδίωξή μας είναι να υπάρξει Κυπριακή Δημοκρατία με μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια σε μία Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, σε ένα ενιαίο Κράτος, χωρίς ξένο στρατό κατοχής, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις”, ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο κ. Μαρινάκης. “ Είναι προφανές ότι τις απόψεις αυτές συμμερίζονται και εκφράζουν, στο σύνολό τους, όλα τα μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης” τόνισε, ενώ σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, “το γεγονός ότι συζητούμε με την Τουρκία, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε και πολύ περισσότερο ότι υποχωρούμε. Το αντίθετο. Και ότι κάθε απειλή προς την Κύπρο, γίνεται απειλή για όλη την ΕΕ”.

