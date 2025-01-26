Βίντεο με το τρισάγιο για τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, ο οποίος εκοιμήθη χθες το πρωί σε ηλικία 95 ετών, στο ναό της Αναστάσεως στο Αργυρόκαστρο παρουσιάζει το Skai.gr.

Την ίδια ώρα, ενώπιον του σκηνώματος του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, τελέσθηκε σήμερα η Θεία Λειτουργία και το τρισάγιο στη μνήμη του στη Μητρόπολη Αθηνών το οποίο τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Στη Μητρόπολη Αθηνών έδωσαν το παρών η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, υπουργοί, βουλευτές και εκατοντάδες πολίτες.

Στη συνέχεια το σκήνωμα αναμένεται να εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα έως και το πρωί της Δευτέρας στη Μητρόπολη.

Το σκήνωμα του μακαριστού Αναστασίου θα αφιχθεί στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα την Τρίτη, ενώ θα ακολουθήσει 3ημερο λαϊκό προσκύνημα, πριν την τελετή ενταφιασμού του, την ερχόμενη Πέμπτη.

Χθες συνεδρίασε εκτάκτως στα Τίρανα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Αλβανίας λίγες ώρες μετά την αναγγελία της εκδημίας του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κυρού Αναστασίου.

Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε η εκλογή του Μητροπολίτη Κορυτσάς κ. Ιωάννη ως Τοποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου και η κήρυξη πενθήμερου πένθους από 25 έως 29 Ιανουαρίου 2025 στην Εκκλησία της Αλβανίας.

H Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Αλβανίας ανακοίνωσε ότι η υποδοχή του σκηνώματος του μακαριστού Aρχιεπισκόπου κυρού Αναστασίου στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα θα λάβει χώρα την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2025 στις 4:00 το απόγευμα τοπική ώρα (5:00 ώρα Ελλάδος).

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου, στις 11:00 το πρωί τοπική ώρα (12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος) μετά τη Θεία Λειτουργία.

Στο τέλος της συνεδρίασης, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Αλβανίας τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Αναστασίου απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα στο χριστεπώνυμο πλήρωμα να προσεύχεται για την ανάπαυση της ψυχής του εκλιπόντος Προκαθημένου

Αναλυτικότερα, σήμερα, 26 Ιανουαρίου 2025

Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών θα τελεστεί Θεία Λειτουργία ενώπιον του σκηνώματος του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου.

Προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος θα τελέσει τρισάγιο.

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025

Το σκήνωμα παραμένει σε λαϊκό προσκύνημα στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών.

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025

Το πρωί της Τρίτης, το σκήνωμα αναχωρεί οδικώς από την Ελλάδα, μέσω του συνοριακού σταθμού Κακαβιά.

Στη συνοδεία περιλαμβάνονται: Ο Μητροπολίτης Απολλωνίας και Φίερι, κ. Νικόλαος, ο Επίσκοπος Κρούγιας, κ. Αναστάσιος και οι ιερείς π. Χαράλαμπος Γκιόκα και Σπυρίδων Τοπάντζας.

Υποδοχή στα Τίρανα:

Στις 16:00, το σκήνωμα υποδέχεται η Ιερά Σύνοδος προ του Καθεδρικού Ναού «Αναστάσεως του Χριστού» στα Τίρανα.

Το σκήνωμα τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα εντός του Καθεδρικού Ναού όλη τη νύχτα.

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025

Εξόδιος Ακολουθία:

Τελείται στις 11:00, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Καθεδρικό Ναό «Αναστάσεως του Χριστού». Η ταφή πραγματοποιείται κάτω από το Ιερό Βήμα του Καθεδρικού Ναού, σε ειδική κρύπτη που είχε προετοιμάσει ο ίδιος ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος.

