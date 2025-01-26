Ενώπιον του σκηνώματος του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κυρού Αναστασίου, ο οποίος εκοιμήθη χθες το πρωί σε ηλικία 95 ετών, τελέσθηκε σήμερα το πρωί στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών( (Μητρόπολη) η Θεία Λειτουργία, στην οποία προεξήρχε ο αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, τελέστηκε Τρισάγιο στη μνήμη του Μακαριστού, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ Ιερώνυμου. Συγχοροστάτησαν οι μητροπολίτες Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος, Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης Εφραίμ, Φαναρίου Αγαθάγγελος, ο επίσκοπος Σταυροπηγίου Αλέξιος, με τη συμμετοχή των πατέρων του Καθεδρικού Ναού Αθηνών.

Εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος, μήνυμα για την εκδημία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου εκφώνησε ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καραμούζης.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου στην Αθήνα, μητροπολίτης Γουινέας Γεώργιος, και ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός.

Τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο αποχαιρέτησαν νωρίτερα στη Μητρόπολη η πολιτειακή, η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία, υπουργοί, βουλευτές και εκπρόσωποι άλλων εκκλησιών. Μεταξύ αυτών, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτριος Νατσιός, υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης, βουλευτές, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης με τους αρχηγούς των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και πλήθος κόσμου.

Εξάλλου, παρούσα ήταν και η συνοδεία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Αναστασίου από την Εκκλησία της Αλβανίας, την οποία «αγκάλιασε» τόσο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος όσο και οι Υπηρεσίες της Εκκλησίας της Ελλάδος με περισσή αγάπη. Στη συνοδεία περιλαμβάνονται ο μητροπολίτης Απολλωνίας και Φίερι Νικόλαος, ο επίσκοπος Κρούγιας Αναστάσιος και οι ιερείς π. Χαράλαμπος Γκιόκας και Σπυρίδων Τοπάντζας.

Στη συνέχεια το σκήνωμα εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα και θα παραμείνει στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών έως και το πρωί της Δευτέρας, όταν και θα μεταφερθεί στην Αλβανία οδικώς μέσω του συνοριακού σταθμού της Κακαβιάς.

Την Πέμπτη στα Τίρανα η Εξόδιος Ακολουθία και η ταφή



Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Αλβανίας κατόπιν έκτακτης συνεδρίασής της, χθες, στα Τίρανα, αποφάσισε την εκλογή του μητροπολίτη Κορυτσάς Ιωάννη ως τοποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου, καθώς και η κήρυξη πένθους από χθες μέχρι και την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου στις 11:00 το πρωί τοπική ώρα (12:00 μ. ώρα Ελλάδος) μετά τη Θεία Λειτουργία.

Το σκήνωμα του μακαριστού Αναστασίου αναμένεται να αφιχθεί στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2025 στις 4:00 το απόγευμα τοπική ώρα (5:00 ώρα Ελλάδος)., ενώ θα ακολουθήσει 3ημερο λαϊκό προσκύνημα, πριν την τελετή ενταφιασμού του, την ερχόμενη Πέμπτη.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί κάτω από το Ιερό Βήμα του Καθεδρικού Ναού, σε ειδική κρύπτη που είχε προετοιμάσει ο ίδιος ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος.

Αναλυτικότερα, σήμερα, 26 Ιανουαρίου 2025

Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών θα τελεστεί Θεία Λειτουργία ενώπιον του σκηνώματος του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου.

Προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος θα τελέσει τρισάγιο.

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025

Το σκήνωμα παραμένει σε λαϊκό προσκύνημα στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών.

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025

Το πρωί της Τρίτης, το σκήνωμα αναχωρεί οδικώς από την Ελλάδα, μέσω του συνοριακού σταθμού Κακαβιά.

Στη συνοδεία περιλαμβάνονται: Ο Μητροπολίτης Απολλωνίας και Φίερι, κ. Νικόλαος, ο Επίσκοπος Κρούγιας, κ. Αναστάσιος και οι ιερείς π. Χαράλαμπος Γκιόκα και Σπυρίδων Τοπάντζας.

Υποδοχή στα Τίρανα:

Στις 16:00, το σκήνωμα υποδέχεται η Ιερά Σύνοδος προ του Καθεδρικού Ναού «Αναστάσεως του Χριστού» στα Τίρανα.

Το σκήνωμα τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα εντός του Καθεδρικού Ναού όλη τη νύχτα.

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025

Εξόδιος Ακολουθία:

Τελείται στις 11:00, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Καθεδρικό Ναό «Αναστάσεως του Χριστού». Η ταφή πραγματοποιείται κάτω από το Ιερό Βήμα του Καθεδρικού Ναού, σε ειδική κρύπτη που είχε προετοιμάσει ο ίδιος ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος.

