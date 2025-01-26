Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

«Νομίζω ότι θα την αποκτήσουμε», είπε στους δημοσιογράφους το Σάββατο πάνω στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, σύμφωνα με το BBC, προσθέτοντας ότι οι 57.000 κάτοικοι του νησιού «θέλουν να είναι μαζί μας».

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά από αναφορές ότι η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν επέμεινε ότι η Γροιλανδία «δεν είναι προς πώληση», σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο την περασμένη εβδομάδα.

Ο Τραμπ υποστήριξε την προοπτική να αγοράσει την τεράστια περιοχή της Αρκτικής κατά την πρώτη του θητεία το 2019 και είπε ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ είναι «απόλυτη αναγκαιότητα» για τη διεθνή ασφάλεια.

«Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να είναι μαζί μας», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε. «Νομίζω ότι θα πάρουμε τη Γροιλανδία γιατί έχει να κάνει με την ελευθερία του κόσμου», συνέχισε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Δεν έχει καμία σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός από το ότι εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να παράσχουμε την ελευθερία. Εκείνοι δεν μπορούν.»

Οι πρωθυπουργοί της Γροιλανδίας και της Δανίας έχουν δηλώσει προηγουμένως ότι το νησί δεν είναι προς πώληση.

«Η Γροιλανδία είναι δική μας», είχε δηλώσει ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Μούτε Έγκεντε, την επομένη σχετικής ανάρτησης του Τραμπ.

«Δεν είμαστε προς πώληση, και δεν θα είμαστε ποτέ. Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τον μακροχρόνιο αγώνα μας για ελευθερία», είχε γράψει ο Έγκεντε στο Facebook, προσθέτοντας: «Ωστόσο, πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί στη συνεργασία και το διεθνές εμπόριο, και ιδιαίτερα με τους γείτονές μας».

Η Δανία συμφώνησε να συζητήσει για τη Γροιλανδία με τις ΗΠΑ

Η Δανία συμφώνησε την Παρασκευή να συζητήσει για την περιοχή της Αρκτικής με την Ουάσιγκτον, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, μετά την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον ανώτατο διπλωμάτη της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει τον έλεγχο της Γροιλανδία.

Ο Ράσμουσεν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχαν μια 20λεπτη συνομιλία σε «καλό και εποικοδομητικό τόνο», συζήτησαν για την Ουκρανία, την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε αργά την Παρασκευή ότι ο Ρούμπιο «επιβεβαίωσε εκ νέου τη δύναμη της σχέσης» μεταξύ των δύο χωρών στην κλήση.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει ενδιαφέρον να καταστήσει τη Γροιλανδία, μια αυτόνομη επικράτεια της Δανίας, μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ή οικονομική δύναμη για να πείσει τη Δανία να την παραδώσει.

Η στρατηγική θέση της Γροιλανδίας κατά μήκος της συντομότερης διαδρομής από την Ευρώπη στη Βόρεια Αμερική, ζωτικής σημασίας για το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης βαλλιστικών πυραύλων, την έχει καταστήσει προτεραιότητα για τον Τραμπ.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, στις 15 Ιανουαρίου είπε ότι μίλησε στο τηλέφωνο με τον Τραμπ και του είπε ότι εναπόκειται στην ίδια τη Γροιλανδία να αποφασίσει για οποιαδήποτε ανεξαρτησία.

Οι Financial Times ανέφεραν την Παρασκευή ότι η κλήση της περασμένης εβδομάδας μεταξύ Φρέντερικσεν και Τραμπ ήταν «ζεστή», με τον Τραμπ να επιμένει ότι ήταν σοβαρός για την αποφασιστικότητά του να αναλάβει τη Γροιλανδία. Η εφημερίδα επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους. Ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου.

«Η ασφάλεια της Αρκτικής δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη, αλλά συμφωνήθηκε ότι θα συζητηθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δανίας και της Γροιλανδίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία», δήλωσε την Παρασκευή το δανικό υπουργείο.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Mute Egede, ο οποίος έχει εντείνει τις προσπάθειες για ανεξαρτησία, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το νησί δεν είναι προς πώληση και ότι εναπόκειται στους κατοίκους του να αποφασίσουν για το μέλλον τους.

Ενώ ο Τραμπ είχε εκφράσει τη δυνατότητα να αναλάβει τη Γροιλανδία το 2019, κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, η άρνησή του να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής ή οικονομικής ισχύος έχει αιφνιδιάσει πολλούς Δανούς.

Πηγή: skai.gr

