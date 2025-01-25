Συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα, Σάββατο στα Τίρανα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Αλβανίας λίγες ώρες μετά την αναγγελία της εκδημίας του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κυρού Αναστασίου.

Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε η εκλογή του Μητροπολίτη Κορυτσάς κ. Ιωάννη ως Τοποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου και η κήρυξη πενθήμερου πένθους από 25 έως 29 Ιανουαρίου 2025 στην Εκκλησία της Αλβανίας.

H Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Αλβανίας ανακοινώνει ότι η υποδοχή του σκηνώματος του μακαριστού Aρχιεπισκόπου κυρού Αναστασίου στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα θα λάβει χώρα την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2025 στις 4:00 το απόγευμα τοπική ώρα (5:00 ώρα Ελλάδος).

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου, στις 11:00 το πρωί τοπική ώρα (12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος) μετά τη Θεία Λειτουργία.

Στο τέλος της συνεδρίασης, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Αλβανίας τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρού Αναστασίου απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα στο χριστεπώνυμο πλήρωμα να προσεύχεται για την ανάπαυση της ψυχής του εκλιπόντος Προκαθημένου

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Αλβανίας:

Εκλέγει τον Μητροπολίτη Κορυτσάς κ. Ιωάννη ως Τοποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου.

Κηρύσσει πενθήμερο εκκλησιαστικό πένθος (25-29 Ιανουαρίου).

Αποφασίζει την υποδοχή του σκηνώματος στα Τίρανα την Τρίτη, 28 Ιανουαρίου.

Ορίζει την εξόδιο ακολουθία την Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου, στον Καθεδρικό Ναό «Αναστάσεως του Χριστού» στα Τίρανα.

Τελεί επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου.

Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος:

Εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την κοίμηση του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου.

Τελεί Τρισάγιο στο Παρεκκλήσιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2025

Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών θα τελεστεί Θεία Λειτουργία ενώπιον του σκηνώματος του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου.

Προεξάρχει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος θα τελέσει τρισάγιο.

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2025

Το σκήνωμα παραμένει σε λαϊκό προσκύνημα στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών.

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2025

Το πρωί της Τρίτης, το σκήνωμα αναχωρεί οδικώς από την Ελλάδα, μέσω του συνοριακού σταθμού Κακαβιά.

Στη συνοδεία περιλαμβάνονται: Ο Μητροπολίτης Απολλωνίας και Φίερι, κ. Νικόλαος, ο Επίσκοπος Κρούγιας, κ. Αναστάσιος και οι ιερείς π. Χαράλαμπος Γκιόκα και Σπυρίδων Τοπάντζας.

Υποδοχή στα Τίρανα:

Στις 16:00, το σκήνωμα υποδέχεται η Ιερά Σύνοδος προ του Καθεδρικού Ναού «Αναστάσεως του Χριστού» στα Τίρανα.

Το σκήνωμα τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα εντός του Καθεδρικού Ναού όλη τη νύχτα.

Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2025

Εξόδιος Ακολουθία:

Τελείται στις 11:00, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Καθεδρικό Ναό «Αναστάσεως του Χριστού». Η ταφή πραγματοποιείται κάτω από το Ιερό Βήμα του Καθεδρικού Ναού, σε ειδική κρύπτη που είχε προετοιμάσει ο ίδιος ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος.

Πηγή: skai.gr

