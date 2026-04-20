Ο πολιτικός σχηματισμός του θεωρούμενου ως προσκείμενου στη Ρωσία πρώην προέδρου της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, φέρεται να προσεγγίζει την αυτοδυναμία στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή.

Σύμφωνα με τα έως τώρα αποτελέσματα, ο κεντροαριστερός συνασπισμός «Προοδευτική Βουλγαρία», υπό την ηγεσία του Ρούμεν Ράντεφ, εξασφαλίζει ποσοστό κοντά στο 44,5%.

Ωστόσο, η τελική κατανομή θα εξαρτηθεί από τα κόμματα που θα κατορθώσουν να υπερβούν το εκλογικό όριο του 4% και να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα με σχεδόν ισοδύναμο ποσοστό, γύρω στο 13-14% βρίσκονται το μέχρι πρότινος κυβερνών κόμμα GERB (κεντροδεξιά) του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ και ο κεντρώος συνασπισμός «Συνεχίζουμε τις Αλλαγές – Δημοκρατική Βουλγαρία», ενώ την τέταρτη θέση καταλαμβάνει το «Κίνημα Δικαιωμάτων και Ελευθεριών» του αμφιλεγόμενου μεγαλοεπιχειρηματία Ντελιάν Πεέφσκι. Το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές ξεπέρασε το 50%.

Το ποσοστό που αποσπά ο συνασπισμός υπό τον Ρούμεν Ράντεφ είναι το υψηλότερο όλων των εκλογικών αναμετρήσεων των τελευταίων ετών στη Βουλγαρία.

Μεγάλος ηττημένος των εκλογών της Κυριακής χαρακτηρίζεται το GERB του Μπόικο Μπορίσοφ, το οποίο είδε τη δύναμή του να περιορίζεται στο μισό σε σχέση με τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2024, όταν αναδείχθηκε πρώτο με ποσοστό 25,5%.

Το προφίλ του Ράντεφ

Ο 62χρονος Ρούμεν Ράντεφ, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από τη θέση του προέδρου της Βουλγαρίας και προχώρησε στη δημιουργία νέου συνασπισμού, που βαπτίστηκε «Προοδευτική Βουλγαρία», για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές. Βρέθηκε αμέσως να προηγείται στις προθέσεις ψήφου.

Ο Ρούμεν Ράντεφ έχει εκφράσει επανειλημμένα επιφυλάξεις για τη στρατιωτική στήριξη της Δύσης στην Ουκρανία, γεγονός που τροφοδοτεί τον χαρακτηρισμό του ως «φιλορώσου». Ακόμη, είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη, ζητώντας δημοψήφισμα για αυτό, κάτι που δεν είχε γίνει αποδεκτό από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Οι περίπου 6,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι στη Βουλγαρία κλήθηκαν χθες στις κάλπες για όγδοη φορά μέσα σε πέντε χρόνια, εν μέσω πολιτικής κρίσης, με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Ο Ρούμεν Ράντεφ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στη Βουλγαρία υποσχέθηκε να εξαλείψει τη διαφθορά και να εξασφαλίσει πολιτική σταθερότητα στη χώρα.

«Οι πολίτες απέρριψαν την αλαζονεία των παλαιών κομμάτων και δεν έπεσαν θύματα ψεμάτων και χειραγώγησης. Τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους», δήλωσε ο Ράντεφ κατά την ομιλία του αφότου ανακοινώθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα.

«Αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι κριτική σκέψη, ρεαλιστικές ενέργειες και αποτελεσματικότητα ώστε να οικοδομηθεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας και να αποκατασταθεί η βιομηχανική ισχύς και ανταγωνιστικότητα», συμπλήρωσε.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ως πρωθυπουργός θα ακολουθήσει παρόμοια γραμμή με τον Σλοβάκο ηγέτη Ρόμπερτ Φίτσο: θα διατηρεί δηλαδή επικριτικές θέσεις απέναντι στην ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία, χωρίς όμως να ασκεί βέτο, αναφέρει το BBC.

Αλλωστε, όπως τονίζει το Politico, ο Ράντεφ έχει αποφύγει άμεσα συγκρουσιακές θέσεις με τη Δύση και σε γενικές γραμμές ευθυγραμμίζεται με την κυρίαρχη ευρωπαϊκή γραμμή.

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι ζωτικής σημασίας για τη Βουλγαρία, τη φτωχότερη χώρα της Ε.Ε., και οι Βούλγαροι ηγέτες παραδοσιακά αποφεύγουν κινήσεις ρήξης με τις Βρυξέλλες, σε αντίθεση με τον απερχόμενο Ούγγρο ηγέτη Βίκτορ Ορμπαν.

Ο Ράντεφ δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ότι η Σόφια θα καταβάλει «προσπάθειες για να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία», αλλά κάλεσε επίσης την Ε.Ε. να επιδείξει μεγαλύτερο «πραγματισμό» — χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν αναφερόταν άμεσα στις σχέσεις της με τη Ρωσία.

Ο νικητής των εκλογών έχει επίσης να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να βρει κοινό έδαφος με τις Βρυξέλλες σε θέματα που αφορούν την αναδιάρθρωση της δικαιοσύνης, η οποία μαστίζεται από διαφθορά.

Πηγή: skai.gr

