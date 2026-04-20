Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ξεκινήσει συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το ενδεχόμενο εξασφάλισης οικονομικού «διχτυού ασφαλείας», σε περίπτωση που ο πόλεμος με το Ιράν οδηγήσει το πλούσιο σε πετρέλαιο κράτος του Περσικού Κόλπου σε βαθύτερη κρίση, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας των Εμιράτων, Χαλίντ Μοχάμεντ Μπαλάμα, έθεσε την ιδέα μιας γραμμής ανταλλαγής νομισμάτων σε συναντήσεις που είχε στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, καθώς και με στελέχη του υπουργείου Οικονομικών και της Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Οι Εμιρατινοί υπογράμμισαν ότι μέχρι στιγμής έχουν αποφύγει τις χειρότερες οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης, ωστόσο ενδέχεται να χρειαστούν οικονομική στήριξη.

Οι συνομιλίες αναδεικνύουν την ανησυχία των ΗΑΕ ότι ο πόλεμος μπορεί να πλήξει σοβαρά την οικονομία τους και τον ρόλο τους ως διεθνούς χρηματοοικονομικού κόμβου, εξαντλώντας τα συναλλαγματικά τους αποθέματα και απομακρύνοντας επενδυτές που μέχρι πρότινος τα θεωρούσαν ασφαλή προορισμό. Η σύγκρουση έχει προκαλέσει ζημιές σε υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενώ έχει διακόψει τη δυνατότητα εξαγωγής πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ, στερώντας μια βασική πηγή εσόδων σε δολάρια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί επίσημο αίτημα για swap line - ένα εργαλείο που θα έδινε στην κεντρική τράπεζα των Εμιράτων φθηνή πρόσβαση σε δολάρια για στήριξη του νομίσματος ή των αποθεμάτων σε περίπτωση κρίσης ρευστότητας. Οι επαφές με τις ΗΠΑ παρουσιάζονται ως προκαταρκτικές και προληπτικές. Ωστόσο, Άραβες αξιωματούχοι φέρονται να υποστηρίζουν ότι η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν ενέπλεξε τη χώρα τους σε μια καταστροφική σύγκρουση με αβέβαιη έκβαση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα ΗΑΕ προειδοποίησαν ότι αν αντιμετωπίσουν έλλειψη δολαρίων, ενδέχεται να στραφούν στο κινεζικό γουάν ή σε άλλα νομίσματα για συναλλαγές πετρελαίου - μια εξέλιξη που θα μπορούσε να πλήξει την κυριαρχία του δολαρίου, το οποίο κυριαρχεί στις διεθνείς αγορές εν μέρει λόγω της σχεδόν αποκλειστικής χρήσης του στο πετρέλαιο.

Η Κεντρική Τράπεζα των Εμιράτων δεν σχολίασε, ενώ εκπρόσωπος της Fed απέφυγε επίσης να τοποθετηθεί. Οι γραμμές swap συνήθως εγκρίνονται από τη Fed, ωστόσο η επιτροπή νομισματικής πολιτικής της (FOMC) θεωρείται απίθανο να εγκρίνει μια τέτοια συμφωνία για τα Εμιράτα, καθώς αυτές προορίζονται κυρίως για την αντιμετώπιση σοβαρών πιέσεων στις αγορές χρηματοδότησης που ενδέχεται να επηρεάσουν και την αμερικανική οικονομία. Η Fed διατηρεί μόνιμες συμφωνίες με χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ελβετία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σε κρίσεις - όπως το 2020 - τις επέκτεινε και σε άλλες οικονομίες.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει προσφέρει εναλλακτικές μορφές στήριξης εκτός Fed, όπως η συμφωνία swap ύψους 20 δισ. δολαρίων με την Αργεντινή μέσω του Ταμείου Σταθεροποίησης Συναλλάγματος.

Πριν από την εκεχειρία της 17ης Απριλίου, το Ιράν είχε στοχοποιήσει έντονα τα Εμιράτα, εκτοξεύοντας περισσότερα από 2.800 drones και πυραύλους, οι περισσότεροι εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν. Το ντιρχάμ είναι συνδεδεμένο με το δολάριο και στηρίζεται σε αποθέματα 270 δισ. δολαρίων, ωστόσο δέχεται πιέσεις λόγω εκροής κεφαλαίων και αστάθειας στις αγορές.

Η S&P Global εκτιμά ότι τα ισχυρά δημοσιονομικά και οικονομικά θεμέλια της χώρας λειτουργούν ως «μαξιλάρι», αλλά προειδοποιεί για κινδύνους από πιθανή παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου και ζημιές σε υποδομές.

Τα Εμιράτα έχουν επίσης απειλήσει να παγώσουν δισεκατομμύρια ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στη χώρα - κίνηση που θα έπληττε την Τεχεράνη αλλά θα μπορούσε να διαταράξει και τις εμπορικές και τραπεζικές σχέσεις, επηρεάζοντας την ελκυστικότητα της χώρας για επενδυτές.

Παράλληλα, ο πόλεμος έχει φέρει τα Εμιράτα πιο κοντά στις ΗΠΑ, εγκαταλείποντας - τουλάχιστον προσωρινά - την ιδέα ότι οι στενότερες σχέσεις με το Ιράν θα τα προστάτευαν από περιφερειακές εντάσεις. Αμερικανοί αξιωματούχοι κάλεσαν χώρες του Κόλπου στο περιθώριο των συνεδριάσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας να καταγράψουν τις ανάγκες τους για αποκατάσταση υποδομών και οικονομική ανάκαμψη.

Την ίδια ώρα, χώρες του Κόλπου έχουν αντλήσει δισεκατομμύρια δολάρια από τις αγορές τις τελευταίες ημέρες, επιδιώκοντας ενίσχυση ρευστότητας εν μέσω αυτού που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χαρακτήρισε «τη σοβαρότερη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου στην ιστορία».

Το Άμπου Ντάμπι συγκέντρωσε περίπου 4 δισ. δολάρια μέσω ιδιωτικών τοποθετήσεων, ενώ το Μπαχρέιν συμφώνησε σε swap line περίπου 5 δισ. δολαρίων με τα Εμιράτα για ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Τέλος, αξιωματούχοι που συμμετείχαν στις συναντήσεις στην Ουάσιγκτον εμφανίζονται απαισιόδοξοι για μια γρήγορη ανάκαμψη. Ο υπουργός Οικονομικών της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Αλ Τζάνταν, προειδοποίησε ότι η αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας - όπως η επαναφορά των δεξαμενόπλοιων - μπορεί να διαρκέσει έως τα τέλη Ιουνίου, σημειώνοντας ότι ακόμη και με πλήρη παύση των εχθροπραξιών, «όσοι περιμένουν ταχεία ανάκαμψη θα πρέπει να αναθεωρήσουν».

Πηγή: skai.gr

