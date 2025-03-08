Ομάδα ανταρτών, διαφωνούντων των πρώην FARC, αιχμαλώτισε 29 αστυνομικούς και στρατιωτικούς σε περιοχή όπου βρίσκονται καλλιέργειες κόκας, στη νοτιοδυτική Κολομβία, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στην εύθραυστη ειρηνευτική διαδικασία στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Το υπουργείο Άμυνας κατήγγειλε χθες Παρασκευή με ανακοίνωσή του «την απόπειρα δολοφονίας και κατόπιν την απαγωγή 29 μελών των δυνάμεων της τάξης» στον νομό Κάουκα, ορεινή περιοχή υπό τον έλεγχο ανταρτών του Κεντρικού Γενικού Επιτελείου (EMC), που ουδέποτε αποδέχτηκε τη συμφωνία ειρήνης που υπογράφτηκε το 2016 ανάμεσα στην κυβέρνηση και τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC).

Σύμφωνα με το υπουργείο, κάτοικοι που «εργαλειοποιήθηκαν» από αντάρτες του EMC συμμετείχαν στην απαγωγή, εν είδει αντιποίνων στην κυβέρνηση που ασκεί πίεση στην παράταξη αυτή, έπειτα από άκαρπες διαπραγματεύσεις που είχαν σκοπό τον αφοπλισμό και τη διάλυσή της.

Βίντεο που διένειμαν οι αρχές δείχνει φλεγόμενο άρμα μάχης που απομακρύνεται από ομάδα ανθρώπων που το πετροβολά. Σε άλλα βίντεο διακρίνονται αστυνομικοί με εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών να πετούν δακρυγόνα και να προωθούνται σε δρόμο, καθώς ακούγονται εκπυρσοκροτήσεις.

Τα επεισόδια αυτά εκτυλίχτηκαν στους δήμους Αρχέλια και Ελ Τάμπο, σε περιοχή όπου βρίσκεται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις καλλιεργειών κόκας — της πρώτης ύλης στην παραγωγή κοκαΐνης. Η Κολομβία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κι εξαγωγέας της ουσίας αυτής στον πλανήτη.

Τοπική συλλογικότητα έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται μέλη των δυνάμεων της τάξης που κρατούνται σε κοινοτικό κέντρο, περικυκλωμένοι από κατοίκους, κατά τα φαινόμενα καλά στην υγεία τους, καθισμένοι σε πλαστικές καρέκλες, ή καθώς τους διανέμονται γεύματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των «τοπικών κοινοτήτων», κάτοικοι ενήργησαν σε «νόμιμη άμυνα» όταν δέχτηκαν επίθεση από τις ένοπλες δυνάμεις. Στην ανακοίνωση εκφράζεται οργή για τις προσπάθειες των αρχών να καταστρέψουν καλλιέργειες κόκας που εκτείνονται σε 80.000 στρέμματα.

Ο στρατηγός Κάρλος Φερνάντο Τριάνα, διευθυντής της κολομβιανής αστυνομίας, απαίτησε την «άμεση απελευθέρωση» των μελών των δυνάμεων ασφαλείας, κατηγορώντας την οργάνωση Κάρλος Πατίνιο ότι τους απήγαγε.

Το λεγόμενο Μέτωπο Κάρλος Πατίνιο, που δρα στη ζώνη αυτή, συγκαταλέγεται στις κυριότερες ένοπλες δομές του EMC.

Το EMC διεξήγαγε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του προέδρου Γουστάβο Πέτρο, όμως διασπάστηκε σε δυο φράξιες το 2024.

Το τμήμα υπό την ηγεσία διοικητή γνωστού ως Ιβάν Μορδίσκο, που δρα στην Κάουκα, αποσύρθηκε από τις διαπραγματεύσεις και πολλαπλασίασε τις ενέργειές του εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Η άλλη φράξια, υπό διοικητή με προσωνύμιο Καλάρκα, συνεχίζει τις συνομιλίες.

Οι διαφωνούντες των πρώην FARC «όχι μόνο στρατολογούν ανηλίκους διά της βίας, αλλά εργαλειοποιούν κι αναγκάζουν τον άμαχο πληθυσμό να διώξει τις δυνάμεις ασφαλείας και να εμποδίσει τους θεσμούς του κράτους να εγγυηθούν την πρόσβαση στην υγεία, στην παιδεία και στην εργασία», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

«Οι ενέργειες αυτές αποτελούν εγκλήματα πολέμου που παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα», πρόσθεσε, κάνοντας λόγο για «εκτοπισμό», «περιορισμό», «απομόνωση» και «τρομοκράτηση» του άμαχου πληθυσμού.

Ο πρόεδρος Πέτρο έκρινε χθες το πρωί μέσω X ότι το EMC δρα με «απελπισία» και «χρησιμοποιεί τον άμαχο πληθυσμό», καθώς «η στρατιωτική αδυναμία του δεν του επιτρέπει να αναμετρηθεί με τον στρατό».

Ο αρχηγός του κράτους διέψευσε πως γίνεται «καταστροφή καλλιεργειών» και διαβεβαίωσε πως η κυβέρνησή του προσφέρει πληρωμή σε αγρότες για να τις εξαλείψουν εθελοντικά και να τις αντικαταστήσουν.

Η Κολομβία γνωρίζει το τρέχον διάστημα την πιο σοβαρή έξαρση της βίας την τελευταία δεκαετία, με διάφορες εστίες, στο βορειοανατολικό και στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Η κλιμάκωση θέτει υπό αμφισβήτηση την πολιτική «απόλυτης ειρήνης» που εφάρμοσε ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Πέτρο, ο πρώτος αρχηγός του κράτους που ανήκει στην αριστερά στην ιστορία της χώρας, αφότου εξελέγη το 2022.

Ορισμένοι ειδικοί σημειώνουν πως οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που άρχισε η κυβέρνηση Πέτρο και η μείωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον ένοπλων οργανώσεων επέτρεψαν σε αντάρτες, παραστρατιωτικούς και καρτέλ των ναρκωτικών να επιδιώξουν την επέκταση του ελέγχου τους σε νέα εδάφη.

Στα μέσα Ιανουαρίου ο Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), άλλη οργάνωση ανταρτών, εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων στον νομό Κατατούμπο (βορειοανατολικά) εναντίον διαφωνούντων των FARC και πολιτών, εξαναγκάζοντας πάνω από 50.000 κατοίκους να εκτοπιστούν μέσα σε μερικές ημέρες. Στις εχθροπραξίες σκοτώθηκαν πάνω από 70 άνθρωποι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των θυμάτων.

