Λίγο πριν την έναρξη της αραβοϊσλαμικής συνόδου κορυφής σήμερα στην Ντόχα, προκειμένου να δοθεί απάντηση στην πρωτοφανή επίθεση που εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα στο Κατάρ το Ισραήλ, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να διαρρήξουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ.

Χθες, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελράχμαν αλ Θάνι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να σταματήσει να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά» και να επιβάλει κυρώσεις στο Ισραήλ για «τα εγκλήματά του».

Διαβάστε σχετικά: Τι προβλέπει το προσχέδιο ψηφίσματος της αραβο-ισλαμικής συνόδου για το Ισραήλ

«Είναι δυνατόν οι μουσουλμανικές χώρες να διαρρήξουν τις σχέσεις τους με αυτό το ψευδοκαθεστώς και να διατηρήσουν όσο το δυνατόν πιο πολύ την ενότητα και τη συνοχή τους», δήλωσε ο Πεζεσκιάν πριν από την αναχώρησή του για το Κατάρ, δηλώνοντας πως ελπίζει ότι η συνάντηση θα «οδηγήσει σε μια απόφαση» για τα μέτρα που θα ληφθούν σε βάρος του Ισραήλ.

Πρόσφατα, ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Τζάσιμ αλ Θάνι, δήλωσε ότι εξετάζεται με τους συμμάχους συλλογική αντίδραση στην επιθετικότητα του Ισραήλ «Ελπίζουμε πως θα είναι κάτι ουσιαστικό που θα αποτρέψει το Ισραήλ να συνεχίσει αυτό το μπούλινγκ», είπε μεταξύ άλλων.

Μόλις χθες, εν αναμονή της συνόδου, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ καλό σύμμαχο» το Κατάρ και προειδοποίησε το Ισραήλ «να προσέχει».

Το Κατάρ έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στη διαμεσολάβηση διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, λειτουργώντας ως μεσολαβητής έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Φιλοξενεί το πολιτικό γραφείο της Χαμάς από το 2012 και είναι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, φιλοξενώντας μια μεγάλη αμερικανική αεροπορική βάση στην έρημο κοντά στη Ντόχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.