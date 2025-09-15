Κάγια Κάλλας: Η Ευρώπη θυμίζει 1938

Σε μια εφ΄ όλης της ύλης συνέντευξη στο RND, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, προειδοποιεί χωρίς περιστροφές για το μέλλον με τη Ρωσία. Αυτοκριτική για τη Γάζα.«Εκ των υστέρων, ναι η Ευρώπη υποτίμησε τον πόλεμο». Έτσι απαντά σε συνέντευξή της στο δημοσιογραφικό δίκτυο RND η Κάγια Κάλλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική. «Αν είχαμε παράσχει από τους πρώτους κιόλας μήνες αυτού του πολέμου ολοκληρώμενη στρατιωτική βοήθεια, μπορεί η Ρωσία να μην είχε φτάσει τόσο μακριά» αναφέρει. Σημειώνει επίσης ότι έχει καταστεί πλέον σαφές ότι «ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη» και ότι η Ευρώπη δεν έχει κάνει πολλά για να «σταματήσει την ιμπεριαλιστική επέλασή του και για να προστατεύσει την Ουκρανία».



Όπως επισημαίνει, «η συζήτηση για πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις είναι παγίδα, στην οποία δεν θα πρέπει να πέσουμε». Από τη μια πλευρά, το Κρεμλίνο δεν έχει κάνει καμία υποχώρηση και από την θέλει θέλει να συζητήσει για εδαφικές παραχωρήσεις στην Ουκρανία.

Πηγή: Deutsche Welle

Οι Ρώσοι αν δεν κινητοποιηθεί η Δύση, «θα πάρουν περισσότερα από όσα τόλμησαν ποτέ να ονειρευτούν». Μάλιστα όπως επισημαίνει εάν «επιβραβευθεί» η «επιθετικότητά του Πούτιν» με συμβιβασμό για εδαφικές παραχωρήσεις «αυτό θα έφερνε περισσότερο και όχι λιγότερο πόλεμο».«Κλιμακώνεται ο πόλεμος»Η Κάλλας απευθύνει έκκληση προς τους Ευρωπαίους και τονίζει ότι «στόχος μας πρέπει να είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα αποδώσει καρπούς για τον Πούτιν».Ως προς τις πτήσεις ρωσικών ντρόουνς στον πολωνικό εναέριο χώρο, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας μοιράζεται την εκτίμηση ότι «ο πόλεμος κλιμακώνεται. Ήταν η σοβαρότερη παραβίαση ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία από την αρχή του πολέμου και πληθαίνουν τα στοιχεία που συντείνουν στο ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία».Για μια ενδεχόμενη αποστολή Ευρωπαίων στρατιωτών στην Ουκρανία σημειώνει: «Κανείς δεν στέλνει στρατιώτες σε μια πιθανώς επικίνδυνη αποστολή με επιπολαιότητα. Αυτό είναι σαφές. Όμως ορισμένες χώρες είναι πρόθυμες να το κάνουν διότι έχουν συνειδητοποιήσει ότι τελικά θα είναι φθηνότερο να σταματήσουν τη Ρωσία παρά να έχουν ρωσικά τανκς στις πύλες της Ευρώπης.»Όπως το 1938...Μάλιστα η Κάλλας προβαίνεικαι σε μια ιστορική σύγκριση που προκαλεί αίσθηση. «Σήμερα έχουμε μια κατάσταση που θυμίζει το 1938. Η Τσεχοσλοβακία είχε ζητήσει βοήθεια εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας. Δεν την έλαβε και έπεσε στα χέρια των Ναζί. Σήμερα, εάν η Ουκρανία πέσει, τότε αυτό θα απειλήσει την ασφάλεια όλης της Ευρώπης. Πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε πάρει το μάθημά μας από την ιστορία.Για Ισραήλ και ΓάζαΩς προς την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αναφέρεται στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα την οποία θεωρεί «απαράδεκτη». Όμως παραδέχεται ότι η Ευρώπη, παρά την εμπλοκή της στην περιοχή, «βρίσκεται στα όριά της. Μόνο οι ΗΠΑ έχουν ακόμη επιρροή στην ισραηλινή κυβέρνηση».Όμως «ακόμη κι αν τα όριά μας είναι περιορισμένα, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα» σημειώνει, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει «απογοήτευση και το αίσθημα ματαίωσης» από πολλούς Ευρωπαίους για τη στάση της ΕΕ,κάτι που θεωρεί κατανοητό. «Κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας και για ό,τι έχουμε την πλειοψηφία των κρατών-μελών (...) Όμως παραδέχομαι ότι μπροστά στη δραματική κατάσταση, αυτά δεν είναι αρκετά».

