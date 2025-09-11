Εκτακτη ιραβοϊσλαμική σύνοδος κορυφής αναμένεται να διεξαχθεί στο Κατάρ το Σαββατοκύριακο μετά το ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα που έθεσε στο στόχαστρο ηγέτες της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στην Ντόχα προχθές, Τρίτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

Η έκτακτη σύνοδος θα λάβει χώρα στην Ντόχα την Κυριακή και τη Δευτέρα για να συζητήσει την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ, όπως μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας του Κόλπου, QNA.

Χθες, Τετάρτη, ο πρωθυπουργός και ΥΠΕΞ του Κατάρ, ο σεΐχης Τζάσιμ αλ Θάνι, δήλωσε ότι εξετάζεται συλλογική αντίδραση στην επιθετικότητα του Ισραήλ, στον απόηχο των ισραηλινών πληγμάτων στην Ντόχα εναντίον ηγετών της Χαμάς.

Υποστήριξε ότι το Κατάρ έχει διαβουλεύσεις με συμμάχους του στην περιοχή και εξετάζουν μια μορφή συλλογικής αντίδρασης. «Ελπίζουμε πως θα είναι κάτι ουσιαστικό που θα αποτρέψει το Ισραήλ να συνεχίσει αυτό το μπούλινγκ», είπε μεταξύ άλλων.

Το πλήγμα προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή και οδήγησε σε μια σπάνια επίπληξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το Κατάρ, μαζί με την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεσολαβεί στον πόλεμο στη Γάζα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων έχουν βαλτώσει εδώ και μήνες.

Πηγή: skai.gr

