Μιλώντας από την Κωνσταντινούπολη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι θα μεταβεί σήμερα το απόγευμα στη Μόσχα, όπου θα έχει σοβαρές διαβουλεύσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν αύριο, Δευτέρα.

«Ο Τραμπ πρόδωσε το Ιράν και εξαπάτησε τον λαό του» ανέφερε ο Αραγτσί λίγες ώρες μετά την αμερικανική επίθεση στα τρία πυρηνικά εργοστάσια του Ιράν.

Οι ΗΠΑ πέρασαν την κόκκινη γραμμή, έδειξαν ότι δεν έχουν κανένα σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, είπε.

Ερωτηθείς εάν το Ιράν θα αποχωρήσει από τη Συμφωνία για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, ο Αραγτσί αρνήθηκε να απαντήσει λέγοντας ότι δεν είναι σε θέση να αποκαλύψει τις επόμενες κινήσεις της χώρας του.

Γιατί θα πρέπει το Ιράν να στηριχθεί στη Συμφωνία για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών, συνέχισε και πρόσθεσε ότι αυτή η συμφωνία δεν στάθηκε ικανή να προστατέψει το Ιράν.

Το Ιράν δεν έκανε τίποτα λάθος, είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί δεχθήκαμε επίθεση με βάση έναν ψευδή ισχυρισμό, είπε στην ομιλία του ο Αραγτσί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.