Αραγτσί σε ΕΕ, Βρετανία: Πώς μπορούμε να επιστρέψουμε στη διπλωματία; - Δεν την ανατινάξαμε εμείς

«Αλλά πώς μπορεί το Ιράν να επιστρέψει σε κάτι που δεν άφησε ποτέ, πόσο μάλλον δεν τίναξε στον αέρα;» ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί .

Με ανάρτησή του στο X ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απαντά στους Ευρωπαίους αξιωματούχους και στο Λονδίνο, που ζητούν από την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Την περασμένη εβδομάδα, βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, όταν το Ισραήλ αποφάσισε να ανατινάξει αυτή τη διπλωματία. Αυτή την εβδομάδα, πραγματοποιήσαμε συνομιλίες με την E3/ΕΕ όταν οι ΗΠΑ αποφάσισαν να ανατινάξουν αυτή τη διπλωματία» έγραψε ο Αμπάς Αραγτσί.

«Ποιο συμπέρασμα θα βγάζατε; Για τη Βρετανία και την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, το Ιράν είναι αυτό που πρέπει να «επιστρέψει» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε.

«Αλλά πώς μπορεί το Ιράν να επιστρέψει σε κάτι που δεν άφησε ποτέ, πόσο μάλλον δεν τίναξε στον αέρα;» καταλήγει.

