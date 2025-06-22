Λογαριασμός
Ρωσικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζουμε σθεναρά την αμερικανική επίθεση στο Ιράν

Η πρώτη επίσημη αντίδραση της Ρωσίας - «Ζητούμε τερματισμό της επιθετικότητας και αύξηση των προσπαθειών για την επιστροφή της κατάστασης σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο»

Λαβρόφ

Η Ρωσία, μέσω ανακοίνωσης του υπουργείου Εξωτερικών, καταδικάζει σθεναρά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Η ανεύθυνη απόφαση να δεχθεί το έδαφος ενός κυρίαρχου κράτους πυραυλικές και βομβιστικές επιθέσεις, ανεξάρτητα από τα επιχειρήματα που μπορεί να προβληθούν, παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Ζητούμε τον τερματισμό της επιθετικότητας και την αύξηση των προσπαθειών για τη δημιουργία συνθηκών για την επιστροφή της κατάστασης σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

