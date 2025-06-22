Το Ισραήλ ευχαριστεί τον Τραμπ: «Thank you, Mr. President» σε δρόμο του Τελ Αβίβ

Οι Ισραηλινοί ευχαριστούν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση στις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Δείτε βίντεο από τους δρόμους του Τελ Αβίβ όπου υπάρχουν οθόνες με ευχαριστήριο μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο:

Tel Aviv:



Thank you, Mr President pic.twitter.com/5tssPgaGSY — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 22, 2025

Πηγή: skai.gr

