Το Ισραήλ ευχαριστεί τον Τραμπ: «Thank you, Mr. President» σε δρόμο του Τελ Αβίβ

Βίντεο από δρόμο στο Τελ Αβίβ όπου υπάρχουν οθόνες με ευχαριστήριο μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ

Τελ Αβίβ

Οι Ισραηλινοί ευχαριστούν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την επίθεση στις τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Δείτε βίντεο από τους δρόμους του Τελ Αβίβ όπου υπάρχουν οθόνες με ευχαριστήριο μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο:

