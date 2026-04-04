Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, διευκρίνισε ότι τα αμερικανικά ΜΜΕ παραποιούν τη στάση του Ιράν, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι βαθιά ευγνώμων προς το Πακιστάν και δεν αρνήθηκε ποτέ να επισκεφθεί το Ισλαμαμπάντ.

Δήλωσε ότι πρωταρχικός στόχος του Ιράν είναι η εξασφάλιση των όρων για έναν οριστικό και διαρκή τερματισμό του «παράνομου πολέμου» που επιβάλλεται επί του παρόντος στη χώρα.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αραγτσί είπε: «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι όροι για ένα οριστικό και διαρκές ΤΕΛΟΣ στον παράνομο πόλεμο που μας επιβάλλεται».

Iran's position is being misrepresented by U.S. media.



We are deeply grateful to Pakistan for its efforts and have never refused to go to Islamabad. What we care about are the terms of a conclusive and lasting END to the illegal war that is imposed on us.



پاکستان زنده باد — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 4, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.