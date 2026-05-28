Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κατέθεσε εκ νέου την Τετάρτη αγωγή δυσφήμησης ζητώντας αποζημίωση τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της Wall Street Journal για το ρεπορτάζ της σχετικά με τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αφού ένας δικαστής είχε απορρίψει μια προηγούμενη εκδοχή της λόγω νομικών ελλείψεων.

Η αγωγή είναι μία από τις πολλές που έχει ασκήσει ο Τραμπ εναντίον ειδησεογραφικών οργανισμών, στο πλαίσιο αυτού που οι επικριτές αποκαλούν μια ευρύτερη εκστρατεία πίεσης κατά των μέσων ενημέρωσης.

Η αγωγή του Τραμπ αναφέρει ότι η εφημερίδα, ιδιοκτησίας του Ρούπερτ Μέρντοχ, αμαύρωσε τη φήμη του με ένα άρθρο που περιέγραφε ότι μια ευχητήρια κάρτα γενεθλίων προς τον αποβιώσαντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν έφερε την υπογραφή του Τραμπ. Ο Τραμπ και οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι η κάρτα είναι πλαστή, ακόμη και μετά τη δημοσιοποίησή της από νομοθέτες που ερευνούσαν την υπόθεση του Έπσταϊν.

Ο Τραμπ ζητά αποζημίωση τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την τροποποιημένη αγωγή. Το ίδιο ποσό είχε ζητήσει και προηγουμένως.

«Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, οι Εναγόμενοι αδιαφόρησαν απερίσκεπτα για το αν οι Δυσφημιστικές Δηλώσεις ήταν αληθείς και/ή απέφυγαν σκόπιμα την ανακάλυψη της αλήθειας», έγραψαν οι δικηγόροι του Τραμπ στην τροποποιημένη προσφυγή.

Η αγωγή κατονομάζει ως εναγόμενους τον Ρούπερτ Μέρντοχ, την Dow Jones, τη News Corp και τον διευθύνοντα σύμβουλό της Ρόμπερτ Τόμσον, μαζί με δύο δημοσιογράφους της Wall Street Journal, τη Χαντίτζα Σαφντάρ και τον Τζόζεφ Παλατσόλο, αναφέροντας ότι δυσφήμησαν τον Τραμπ και του προκάλεσαν «ανυπολόγιστη» οικονομική ζημία και πλήγμα στη φήμη του.

Η Dow Jones δήλωσε ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην αυστηρότητα και την ακρίβεια του ρεπορτάζ της Journal και ότι θα υπερασπιστεί σθεναρά τη θέση της στη δικαστική διαμάχη.

Η «συγκάλυψη» Έπσταϊν και άλλες αγωγές για δυσφήμηση

Ο Έπσταϊν, ο ατιμασμένος χρηματιστής και καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα, πέθανε σε ένα κελί φυλακής της Νέας Υόρκης το 2019. Η υπόθεσή του πυροδότησε θεωρίες συνωμοσίας που έγιναν δημοφιλείς μεταξύ της βάσης των υποστηρικτών του Τραμπ, οι οποίοι πίστευαν ότι η κυβέρνηση συγκάλυπτε τους δεσμούς του Έπσταϊν με τους πλούσιους και ισχυρούς. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι δρόμοι του με τον Έπσταϊν χώρισαν πριν οι νομικές περιπέτειες του χρηματιστή γίνουν γνωστές στο κοινό το 2006.

Ο δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ Ντάριν Π. Γκέιλς, διορισμένος από τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, απέρριψε την πρώτη προσφυγή του Τραμπ τον Απρίλιο. Ο δικαστής έκρινε ότι ο Τραμπ δεν είχε εκπληρώσει το νομικό κριτήριο του «δόλου» που ισχύει για δημόσια πρόσωπα σε υποθέσεις δυσφήμησης, το οποίο απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία ότι ένας εναγόμενος δημοσίευσε μια δήλωση την οποία γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι ήταν ψευδής.

Ο Τραμπ έχει επίσης καταθέσει αγωγές για δυσφήμηση και άλλες υποθέσεις εναντίον άλλων μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των New York Times, του BBC και της εφημερίδας Des Moines Register της Αϊόβα. Τα εν λόγω μέσα έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε αδικοπραξία και μάχονται για τις υποθέσεις στα δικαστήρια.

Η κυβέρνηση του Τραμπ έχει λάβει μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης του Τύπου σε κυβερνητικές υπηρεσίες και έχει απειλήσει να χρησιμοποιήσει ρυθμιστικές εξουσίες εναντίον επικριτικών μέσων, προκαλώντας νομικές προσφυγές από δημοσιογραφικούς οργανισμούς.

Ο Λευκός Οίκος έχει περιγράψει τον Τραμπ ως τον πιο ανοιχτό και προσβάσιμο πρόεδρο των ΗΠΑ που υπήρξε ποτέ, αναφέροντας ότι η κυβέρνησή του διεύρυνε την πρόσβαση του Τύπου με πρωτοφανείς τρόπους.

Πηγή: skai.gr

